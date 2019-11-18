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В мире

Сторонники Моралеса остановили НПЗ в Боливии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Сторонники Моралеса остановили НПЗ в Боливии
Фото: ТК «Звезда»
Протестующие требуют, чтобы оппозиционные силы отошли от власти в государстве.
Более тысячи сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса устроили беспорядки в столице государства Ла-Пасе. В частности, демонстранты заблокировали работу нефтеперерабатывающего предприятия.
Протестующие также перекрывают дороги и жгут мусор, требуя, чтобы оппозиция перестала управлять страной. Моралес, который ушел в отставку из-за протестов и покинул Боливию, заявил, что «очень боится» того, что кризис перерастет в гражданскую войну. Он призвал сограждан не допустить подобного развития событий.
Массовые беспорядки в Боливии начались из-за недовольства подсчетом голосов на прошедших выборах президента. За время столкновений в стране погибли 23 человека и более 700 получили ранения.
Моралес добровольно сложил полномочия после трех недель протестов и получил политическое убежище в Мексике. Временно исполняющим обязанности главы государства стала оппозиционный сенатор Жанин Аньес. Следующие президентские выборы в стране должны пройти не позднее января.
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Теги:
В мире , Латинская Америка , Эво Моралес , Боливия
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