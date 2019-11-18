Сторонники Моралеса остановили НПЗ в Боливии

Протестующие требуют, чтобы оппозиционные силы отошли от власти в государстве.

Более тысячи сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса устроили беспорядки в столице государства Ла-Пасе. В частности, демонстранты заблокировали работу нефтеперерабатывающего предприятия.

Протестующие также перекрывают дороги и жгут мусор, требуя, чтобы оппозиция перестала управлять страной. Моралес, который ушел в отставку из-за протестов и покинул Боливию, заявил, что «очень боится» того, что кризис перерастет в гражданскую войну. Он призвал сограждан не допустить подобного развития событий.

Массовые беспорядки в Боливии начались из-за недовольства подсчетом голосов на прошедших выборах президента. За время столкновений в стране погибли 23 человека и более 700 получили ранения.

Моралес добровольно сложил полномочия после трех недель протестов и получил политическое убежище в Мексике. Временно исполняющим обязанности главы государства стала оппозиционный сенатор Жанин Аньес. Следующие президентские выборы в стране должны пройти не позднее января.