ЕС готов упростить визовый режим с Белоруссией

ЕС опубликовал решение о готовности упростить визовый режим с Белоруссией

Совет ЕС огласил в понедельник решение о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией . Текст данного постановления Совета Евросоюза опубликован в понедельник в Официальном журнале ЕС.

Данное решение было принято 14 октября, однако официально опубликовано и, соответственно, вступило в силу только 18 ноября. Соглашение об упрощении визового режима предусматривает сокращение стоимости краткосрочных шенгенских виз (на срок до 180 дней за период в 360 дней) с €80 до €35, а также сокращает перечень документов, необходимых для получения краткосрочных виз.

"Подписание от имени ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Белоруссией с этого момента разрешено, как только будет завершена процедура его заключения. Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении, — говорится в документе. — Евросоюз также одобрит совместную декларацию, прилагающуюся к этому соглашению. Председатель Европейского совета теперь может назначить представителя, который подпишет данное соглашение".

Евробюрократия в действии

Что касается процедуры заключения соглашения, Совет ЕС отметил, что для ее завершения должна быть еще проведена "оценка безопасности и целостности белорусской системы выдачи биометрических паспортов и их технической спецификации, после чего на основании этой оценки Совет ЕС должен принять решение о заключении соглашения".

Процесс подписания любого документа в Евросоюзе — это сложная бюрократическая процедура, каждый этап которой проходит согласование в трех институтах ЕС — Еврокомиссии Европейском парламенте и Совете ЕС. Озвученное в понедельник решение заранее снимает бюрократические барьеры для подписания соглашения об упрощении визового режима с Белоруссией с того момента, как данный документ будет готов к подписанию. Никакой практической информации, когда это реально произойдет, пока нет.

Пакетная отсрочка

Все соглашения об упрощении визового решения ЕС всегда подписывает в пакете с соглашениями о реадмиссии — то есть согласия сторон принимать своих граждан, высылаемых из ЕС и Белоруссии. Процесс согласования этого документа с Белоруссией пока не завершен, что может дополнительно отсрочить момент упрощения визового режима.

Россия и ЕС подписали аналогичный пакет соглашений об упрощении визового режима 25 мая 2006 года.