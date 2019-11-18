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В мире

ЕС опубликовал решение о готовности упростить визовый режим с Белоруссией 

ТАСС + ещё 6 49 минут назад
ЕС готов упростить визовый режим с Белоруссией
Фото: ТАСС
Совет ЕС огласил в понедельник решение о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией. Текст данного постановления Совета Евросоюза опубликован в понедельник в Официальном журнале ЕС.
Данное решение было принято 14 октября, однако официально опубликовано и, соответственно, вступило в силу только 18 ноября. Соглашение об упрощении визового режима предусматривает сокращение стоимости краткосрочных шенгенских виз (на срок до 180 дней за период в 360 дней) с €80 до €35, а также сокращает перечень документов, необходимых для получения краткосрочных виз.
"Подписание от имени ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Белоруссией с этого момента разрешено, как только будет завершена процедура его заключения. Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении, — говорится в документе. — Евросоюз также одобрит совместную декларацию, прилагающуюся к этому соглашению. Председатель Европейского совета теперь может назначить представителя, который подпишет данное соглашение".

Евробюрократия в действии

Что касается процедуры заключения соглашения, Совет ЕС отметил, что для ее завершения должна быть еще проведена "оценка безопасности и целостности белорусской системы выдачи биометрических паспортов и их технической спецификации, после чего на основании этой оценки Совет ЕС должен принять решение о заключении соглашения".
Процесс подписания любого документа в Евросоюзе — это сложная бюрократическая процедура, каждый этап которой проходит согласование в трех институтах ЕС — Еврокомиссии, Европейском парламенте и Совете ЕС. Озвученное в понедельник решение заранее снимает бюрократические барьеры для подписания соглашения об упрощении визового режима с Белоруссией с того момента, как данный документ будет готов к подписанию. Никакой практической информации, когда это реально произойдет, пока нет.

Пакетная отсрочка

Все соглашения об упрощении визового решения ЕС всегда подписывает в пакете с соглашениями о реадмиссии — то есть согласия сторон принимать своих граждан, высылаемых из ЕС и Белоруссии. Процесс согласования этого документа с Белоруссией пока не завершен, что может дополнительно отсрочить момент упрощения визового режима.
Россия и ЕС подписали аналогичный пакет соглашений об упрощении визового режима 25 мая 2006 года.
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Теги:
В мире , Европа , СНГ , Европарламент , Европейский совет , Совет Европы , Еврокомиссия
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