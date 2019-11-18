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В мире

Митингующие заблокировали здание парламента в Тбилиси 

ТК «Звезда» 1 час назад
Митингующие заблокировали парламент в Тбилиси
Фото: ТК «Звезда»
Все подступы в здание перекрыты, оппозиционеры начали возводить баррикады из мешков с песком.
Здание грузинского парламента в Тбилиси заблокировано оппозиционерами и их сторонниками. Все входы в здание забаррикадированы, митингующие не пускают депутатов внутрь.
Собравшиеся требуют внеочередных выборов и скандируют антиправительственные лозунги. Вся прилегающая к парламенту территория заставлена мешками с песком, а оппозиционеры разбили под окнами палаточных лагерь.
Ранее парламент Грузии не смог принять поправки в конституцию страны, которые подразумевают переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной, сообщает Rustavi-2.
В тот же день началась осада правительственного корпуса. Акции протеста переросли в открытые столкновения с представителями правоохранительных органов.
К участию в антиправительственных шествиях и демонстрациях присоединились участники неправительственных и общественных организаций и их сторонники.
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Комментарии1 
Теги:
В мире , МВД , Тбилиси
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