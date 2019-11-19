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«Это геноцид»: депутат прокомментировал ситуацию с отоплением на Украине 

ТК «Звезда» + ещё 2 44 минуты назад
«Это геноцид»: о ситуации с отоплением на Украине
Фото: Ovsyannikova Yulia, globallookpress
«Нафтогаз» сообщил о критической ситуации, которая сложилась во Львовской области в городе Новый Роздол, где отсутствует отопление, в нескольких районах нет электричества и под угрозой поставки воды.
Геноцидом назвал сложившуюся ситуацию с отоплением на Украине депутат Харьковского городского совета, член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик. Киевской власти некогда заниматься реальными проблемами людей, заявил в интервью радио Sputnik политик.
«Это не единичные случаи: такие проблемы есть и в Харьковской области, и в целом по стране. Это результат не только недальновидной политики. Проблема в том, что людям, даже тем, у кого есть тепло, просто не за что платить. Это геноцид, ведь людям после оплаты тепла ни на питание, ни на лекарства, ни на что-то другое больше уже не хватает. Так происходит, потому что за исполнением заокеанских политических приказов (киевским властям) некогда заниматься реальными проблемами людей», — считает Лесик.
Накануне «Нафтогаз» сообщил о критической ситуации, которая сложилась во Львовской области в городе Новый Роздол. Помимо отсутствия отопления, в нескольких районах города нет электричества и под угрозой поставки воды.
По словам Андрея Лесика, кризис в Новом Роздоле и других городах демонстрирует несостоятельность проводимой украинскими властями политики, которые не способны решить элементарные вопросы.
«Уже некому даже работать: люди массово покидают территорию Украины. По моим данным, в Львовской области пару лет назад была проблема найти работников для «Львовводоканала». Думаю, то же самое сейчас наблюдается и для теплосетей, потому что все специалисты уехали на заработки куда угодно только для того, чтобы оплатить коммунальные услуги здесь», — считает Андрей Лесик.
Ранее в Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли дорогу после того, как их оставили без отопления. Многочисленные жалобы были оставлены без ответа и жители решили провести акцию протеста.
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Комментарии5 
Теги:
В мире , Андрей Лесик , Нафтогаз , ИА Sputnik
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