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Политика

ТАСС: РФ начала передачу задержанных в Керчи украинских кораблей 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
РФ начала передачу задержанных украинских кораблей
Фото: ТК «Звезда»
Россия начала передачу кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Процесс передачи начался», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что украинская сторона встречает свои корабли в 13 милях от города Алупка за территориальными водами.
О данной процедуре стало известно накануне: в сопровождении трех российских буксиров украинские катера покинули Керченский пролив. Они прошли под мостом и направились в нейтральные воды, а затем — в украинский порт. Передача происходит в открытом море далеко от берега.
В ноябре 2018 года украинские корабли совершали опасные маневры в Керченском проливе у Крымского моста. Тогда украинские экипажи нарушили границу Российской Федерации и спровоцировали морскую погоню со стрельбой. Они пытались без разрешения пройти под арками моста. Остановить их удалось лишь после применения оружия. Позже выяснилось, что экипажи на задержанных кораблях были готовы открыть артиллерийский огонь. На борту украинских кораблей были два сотрудника СБУ. По данным российских спецслужб, все было организовано по указанию киевских властей.
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Теги:
В мире , Украина , СБУ , ИТАР-ТАСС , Алупка , Керчь
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