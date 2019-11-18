РФ начала передачу задержанных украинских кораблей

ТАСС: РФ начала передачу задержанных в Керчи украинских кораблей

Россия начала передачу кораблей ВМС Украины , задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Процесс передачи начался», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что украинская сторона встречает свои корабли в 13 милях от города Алупка за территориальными водами.

О данной процедуре стало известно накануне: в сопровождении трех российских буксиров украинские катера покинули Керченский пролив. Они прошли под мостом и направились в нейтральные воды, а затем — в украинский порт. Передача происходит в открытом море далеко от берега.