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Глава МИД ФРГ посетит линию соприкосновения в Донбассе 

ТАСС + ещё 2 35 минут назад
Глава МИД ФРГ отправится в Донбасс
Фото: Reuters
Глава МИД ФРГ Хайко Маас отправится в понедельник в Харьков и оттуда на линию соприкосновения на востоке Украины. Об этом сообщил на брифинге в Берлине представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
"Завтра министр Маас отправится дальше — в Киев, чтобы провести там политические переговоры с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, премьер-министром [Алексеем] Гончаруком, главой МИД [Вадимом] Пристайко", — сказал Бургер.
"Речь идет о том, какие новые конкретные шаги можно достигнуть на саммите "нормандской четверки", — отметил он.
По словам представителя МИД, "цель саммита в нормандском формате — продвинуться вперед в реализации минских соглашений" с целью улучшения ситуации на востоке Украины.
"Поездка министра [на Украину] преследует цель на месте узнать о том, что было достигнуто за последние недели", а также остановиться на темах, на которых в особенной мере сейчас нужно сосредоточить внимание, заметил Бургер.
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Теги:
В мире , Украина , МИД , Германия , Киев , Харьков
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