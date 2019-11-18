Глава МИД ФРГ отправится в Донбасс

Глава МИД ФРГ посетит линию соприкосновения в Донбассе

Глава МИД ФРГ Хайко Маас отправится в понедельник в Харьков и оттуда на линию соприкосновения на востоке Украины . Об этом сообщил на брифинге в Берлине представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

"Завтра министр Маас отправится дальше — в Киев, чтобы провести там политические переговоры с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, премьер-министром [Алексеем] Гончаруком, главой МИД [Вадимом] Пристайко", — сказал Бургер.

"Речь идет о том, какие новые конкретные шаги можно достигнуть на саммите "нормандской четверки", — отметил он.

По словам представителя МИД, "цель саммита в нормандском формате — продвинуться вперед в реализации минских соглашений" с целью улучшения ситуации на востоке Украины.