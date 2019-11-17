Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков назвал главный вопрос к Украине
Песков назвал главный вопрос к Украине
Украина
Россиянка посадила сына за руль на трассе
Россиянка посадила сына за руль на трассе
Происшествия
"Ворут сотнями миллионов!": СК подтвердил слова Путина
"Ворут сотнями миллионов!": СК подтвердил слова Путина
Происшествия
В клубе Анны Калашниковой охранник расстрелял клиента
В клубе Анны Калашниковой охранник расстрелял клиента
Шоу-бизнес

Трамп рассказал об итогах первого этапа медобследования 

РИА Новости 2 часа назад
Трамп рассказал, что с ним
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп после первого этапа медицинского обследования заявил, что у него все хорошо со здоровьем.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что Трамп решил пройти медобследование пораньше, чтобы не тратить на это время в "плотный 2020 год", когда должны состояться президентские выборы.
"Начал первый этап моего ежегодного медицинского обследования. Все очень хорошо (отлично!). Закончу в следующем году", — написал Трамп в твиттере.
Последний раз он проходил медосвидетельствование в феврале. Тогда состояние здоровья Трампа было признано "в целом хорошим".
Его вес тогда составил 110,22 килограмма (при 108,4 килограмма годом ранее) при росте 192 сантиметра, давление — 118 на 80, пульс — 70 ударов в минуту.
Видео дня. Экспериментальный беспилотник "Орион" упал недалеко от жилого дома
Последние новости
Умерла участница шоу Малахова, которая искала приемную семью для сына Умерла участница шоу Малахова, которая искала приемную семью для сына Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова "Голос дрожит": подруга убитой Ещенко выложила переписку с ней о Соколове "Голос дрожит": подруга убитой Ещенко выложила переписку с ней о Соколове 
Теги:
В мире , США , Стефани Гришэм , Дональд Трамп , Администрация США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков назвал главный вопрос к Украине
Песков назвал главный вопрос к Украине 6
Россиянка посадила сына за руль на трассе
Россиянка посадила сына за руль на трассе 1
«Ворут сотнями миллионов!»: СК подтвердил слова Путина
«Ворут сотнями миллионов!»: СК подтвердил слова Путина 66
В клубе Анны Калашниковой охранник расстрелял клиента
В клубе Анны Калашниковой охранник расстрелял клиента 6
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ 8
Видео
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
01:19
«Грубейшая ошибка»: Польше досталось от Лукашенко за РФ
В мире СНГ
«Ворут сотнями миллионов!»: СК подтвердил слова Путина
01:08
«Ворут сотнями миллионов!»: СК подтвердил слова Путина
Происшествия Политика
Рудковская показала фото с расчленителем Соколовым
02:43
Рудковская показала фото с расчленителем Соколовым
Шоу-бизнес
Стало известно о последних днях Никиты Исаева
02:15
Стало известно о последних днях Никиты Исаева
Общество
Бузова решила открыть водочный бизнес
01:00
Бузова решила открыть водочный бизнес
Шоу-бизнес
Россия вывела украинские корабли в море
00:36
Россия вывела украинские корабли в море
В мире Политика
На Украине пожалели об успехах Путина
00:49
На Украине пожалели об успехах Путина
Политика В мире
Асмус не откажется от съемок «из-за кучки идиотов»
00:42
Асмус не откажется от съемок «из-за кучки идиотов»
Шоу-бизнес
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
00:18
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
Белоруссия назвала причину отказа интеграции с Россией
05:39
Белоруссия назвала причину отказа интеграции с Россией
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение