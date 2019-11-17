Трамп рассказал, что с ним

Трамп рассказал об итогах первого этапа медобследования

Президент США Дональд Трамп после первого этапа медицинского обследования заявил, что у него все хорошо со здоровьем.

"Начал первый этап моего ежегодного медицинского обследования. Все очень хорошо (отлично!). Закончу в следующем году", — написал Трамп в твиттере.

Последний раз он проходил медосвидетельствование в феврале. Тогда состояние здоровья Трампа было признано "в целом хорошим".

Его вес тогда составил 110,22 килограмма (при 108,4 килограмма годом ранее) при росте 192 сантиметра, давление — 118 на 80, пульс — 70 ударов в минуту.