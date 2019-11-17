Белый дом призвал отказаться от слухов о здоровье Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм призвала не спекулировать на тему здоровья американского лидера Дональда Трампа.
Кажется, общественности и некоторым журналистам гораздо интереснее спекулировать и распространять слухи. Он (Трамп — прим. News.ru) проводил время с медицинскими работниками и семьёй военнослужащего после обследования, — написала Гришэм в Twitter.
Ранее Стефани Гришэм рассказала, что прошедший ежегодное медицинское обследование американский лидер вернулся из госпиталя в город, писал News.ru.