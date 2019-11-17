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Политика

В Белом доме призвали не распространять слухи о здоровье Трампа 

News.ru 1 час назад
Белый дом призвал отказаться от слухов о здоровье Трампа
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм призвала не спекулировать на тему здоровья американского лидера Дональда Трампа.
Кажется, общественности и некоторым журналистам гораздо интереснее спекулировать и распространять слухи. Он (Трамп — прим. News.ru) проводил время с медицинскими работниками и семьёй военнослужащего после обследования, — написала Гришэм в Twitter.
Ранее Стефани Гришэм рассказала, что прошедший ежегодное медицинское обследование американский лидер вернулся из госпиталя в город, писал News.ru.
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Теги:
В мире , США , Стефани Гришэм , Дональд Трамп , Администрация США
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