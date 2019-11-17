В Белоруссии начались парламентские выборы

На парламентских выборах в Белоруссии открылись избирательные участки. Граждане страны изберут 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания, сообщили в ЦИК республики.

«На выборах в парламент сформировано 5 тыс. 831 избирательный участок, в том числе 46 за пределами республики», — передает ТАСС сообщение ЦИК

Выборы проходят по мажоритарной системе. На 110 мест претендуют 513 кандидатов, хотя первоначально было зарегистрированы 560. Во время предвыборной кампании регистрация 15 кандидатов в депутаты была отменена, еще 34 претендента сами сняли свои кандидатуры.

С 12 по 16 ноября в республике проходило досрочное голосование. Явка избирателей составила более 35,77%.

Всего в Белоруссии насчитывается более 6,8 млн избирателей.

Участки закроются в 20.00. Окончательные итоги выборов подведут 22 ноября, а первое заседание нового парламента состоится 6 декабря.

Предыдущие выборы в Палату представителей состоялись 11 сентября 2016 года.