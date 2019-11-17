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Меган Маркл до сих пор не стала гражданкой Англии 

News.ru 1 час назад
Меган Маркл до сих пор не стала гражданкой Англии
Фото: Lev Radin/Global Look Press
Герцогиня Сассекская Меган Маркл так и не получила долгожданного гражданства Британии, даже спустя два года, как подала все необходимые документы на его получение. Родство с королевской семьёй не ускорило процесс получения гражданства. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на «Daily Mail».
Представитель наследника престола объяснил это тем, что получить английское гражданство можно через три года проживания в стране. Человек, претендующий на гражданство, должен соответствовать всем иммиграционным требованиям, наравне со всеми, независимо от родства с королевской семьёй.
Ранее News.ru писал о том, что продюсер Ник Буллен заявил, что Меган Маркл должна баллотироваться в президенты. По мнению британского продюсера, герцогиня Сассекская обладает всеми необходимыми качествами для исполнения обязанностей главы государства. Среди них он назвал её принадлежность к женскому полу, прогрессивные либеральные взгляды, спокойное отношение к публичности, любовь народа, стремление к гендерному и расовому равенству.
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Теги:
В мире , Великобритания
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