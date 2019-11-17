Раскрыто состояние Трампа после посещения госпиталя

Стало известно о состоянии Трампа после посещения госпиталя

Американский лидер посетил госпиталь имени Уолтера Рида, который находится в штате Мэриленд. Медицинское обследование показало, что проблем со здоровьем у Трампа нет. Гришем назвала президента энергичным и привела в качестве доказательств «неоднократные активные выступления перед тысячами поддерживающих его американцев». По ее словам, Трамп ни на что не жалуется.

В августе бывший советник Трампа Энтони Скарамуччи назвал его «сумасшедшим, который катится по наклонной плоскости». Он сказал, что психическое здоровье президента будет только ухудшаться, поэтому не поддержал переизбрание Трампа на второй президентский срок.