Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ЧП в общежитии Киева: Есть жертвы
ЧП в общежитии Киева: Есть жертвы
Происшествия
На Украине заявили о последнем этапе передачи кораблей РФ
На Украине заявили о последнем этапе передачи кораблей РФ
Войска
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева
Происшествия
Овсиенко не пускали на похороны отца в Киеве
Овсиенко не пускали на похороны отца в Киеве
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии Трампа после посещения госпиталя 

Lenta.ru
Раскрыто состояние Трампа после посещения госпиталя
Фото: Evan Vucci / AP
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм рассказала о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа после прохождения им планового осмотра. Ее слова приводит ТАСС.
Американский лидер посетил госпиталь имени Уолтера Рида, который находится в штате Мэриленд. Медицинское обследование показало, что проблем со здоровьем у Трампа нет. Гришем назвала президента энергичным и привела в качестве доказательств «неоднократные активные выступления перед тысячами поддерживающих его американцев». По ее словам, Трамп ни на что не жалуется.
В августе бывший советник Трампа Энтони Скарамуччи назвал его «сумасшедшим, который катится по наклонной плоскости». Он сказал, что психическое здоровье президента будет только ухудшаться, поэтому не поддержал переизбрание Трампа на второй президентский срок.
Видео дня. Популярного секс-тренера подозревают в мошенничестве
Последние новости
Появилось фото Путина в окружении спецназа Появилось фото Путина в окружении спецназа Сборная России дома разгромно проиграла Бельгии Сборная России дома разгромно проиграла Бельгии Мединский признал некомпетентность Фонда кино Мединский признал некомпетентность Фонда кино 
Теги:
В мире , Стефани Гришэм , Дональд Трамп , Администрация США , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в общежитии Киева: Есть жертвы
ЧП в общежитии Киева: Есть жертвы 11
На Украине заявили о последнем этапе передачи кораблей РФ
На Украине заявили о последнем этапе передачи кораблей РФ 11
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева 396
Овсиенко не пускали на похороны отца в Киеве
Овсиенко не пускали на похороны отца в Киеве
«Имя обязывает»: Волин поделился мнением о блогерах
«Имя обязывает»: Волин поделился мнением о блогерах
Видео
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
00:18
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
Стало известно, сколько будут получать срочники
02:45
Стало известно, сколько будут получать срочники
Армия Войска
Уилан оказался плохим шпионом
01:01
Уилан оказался плохим шпионом
Общество
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
03:53
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
Происшествия
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
01:08
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
Армия Войска
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
02:48
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
Шоу-бизнес
Умер Валерий Дударев
03:07
Умер Валерий Дударев
Общество
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
01:00
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Шоу-бизнес
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
03:15
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Армия Политика
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
01:28
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение