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Армия

Мобильная связь и интернет в Иране отключились на фоне протестов 

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Интернет в Иране отключился из-за протестов
Фото: geralt /Pixabay.com
Сотовая связь крупнейших операторов в Иране, а также доступ к интернету отключены. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные NetBlocks.
Проблема со связью была обнаружена 16 ноября в 12:15 по местному времени (21:15 по московскому). В этот момент количество подключений упало до 7%. Так же была отключена сотовая связь главных провайдеров мобильной связи в Иране: MCI, Rightel и IranCell.
Силы безопасности могут начать применять силу для восстановления спокойствия, передаёт слова министра внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли «Коммерсантъ».
Ранее News.ru писал о том, что жители Ирана протестуют из-за повышения цен на бензин. Митинги проходят в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. В Сирджане демонстранты даже попытались поджечь нефтехранилище, но полицейским удалось их остановить.
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Теги:
В мире , Иран
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