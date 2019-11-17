Интернет в Иране отключился из-за протестов

Мобильная связь и интернет в Иране отключились на фоне протестов

Сотовая связь крупнейших операторов в Иране , а также доступ к интернету отключены. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные NetBlocks.

Проблема со связью была обнаружена 16 ноября в 12:15 по местному времени (21:15 по московскому). В этот момент количество подключений упало до 7%. Так же была отключена сотовая связь главных провайдеров мобильной связи в Иране: MCI, Rightel и IranCell.

Силы безопасности могут начать применять силу для восстановления спокойствия, передаёт слова министра внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли «Коммерсантъ».

Ранее News.ru писал о том, что жители Ирана протестуют из-за повышения цен на бензин. Митинги проходят в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. В Сирджане демонстранты даже попытались поджечь нефтехранилище, но полицейским удалось их остановить.