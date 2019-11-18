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В ОБСЕ заявили, что выборы в парламент Белоруссии не соответствовали стандартам демократии 

ТАСС + ещё 36 41 минуту назад
ОБСЕ раскритиковала выборы в Белоруссии
Фото: ТАСС
Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам. Об этом в понедельник сообщила глава наблюдательской миссии ОБСЕ Маргарета Седерфельт.
"Прошедшие выборы не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов", — заявила Седерфельт.
Правовая база в Белоруссии не соответствует проведению в стране демократических выборов, добавила она.
"Мы, к сожалению, в очередной раз пришли к выводу, что правовая база [в Белоруссии] не соответствует проведению демократических выборов", — отметила глава миссии.
В свою очередь, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявило, что на парламентских выборах в Белоруссии был ограничен ряд свобод, гарантированных конституцией.
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Теги:
В мире , СНГ , Маргарета Седерфельт , ОБСЕ
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