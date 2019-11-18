ОБСЕ раскритиковала выборы в Белоруссии

В ОБСЕ заявили, что выборы в парламент Белоруссии не соответствовали стандартам демократии

Маргарета Седерфельт. Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам. Об этом в понедельник сообщила глава наблюдательской миссии ОБСЕ

"Прошедшие выборы не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов", — заявила Седерфельт.

Правовая база в Белоруссии не соответствует проведению в стране демократических выборов, добавила она.

"Мы, к сожалению, в очередной раз пришли к выводу, что правовая база [в Белоруссии] не соответствует проведению демократических выборов", — отметила глава миссии.

В свою очередь, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявило, что на парламентских выборах в Белоруссии был ограничен ряд свобод, гарантированных конституцией.