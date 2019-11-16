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Армия

На Украине могут вернуть русский язык в университеты 

Аргументы Недели 1 час назад
На Украине могут вернуть русский язык в университеты
Фото: pixabay.com
Новый языковой скандал разгорается на Украине. Националисты требуют отмены законопроекта, который предусматривает возможность получения высшего образования на иностранном языке. Поправку назвали «русской» и потребовали переписать закон.
Законопроект предусматривает возможность обучения иностранцев на чужом языке, если они сами платят за свое образование.
«Для иностранных граждан, лиц без гражданства, желающих получать высшее образование за срества физических илиюридических лиц, обучение может осуществлятьсяна иностранном языке», — говорится в принятом законопроекте.
Еще в одном случае упоминается английский язык. Один из пунктов предусматривает перевод университета полностью либо частично на преподавание на английском языке. Для этого необходимо желание самого вуза.
Преподавание на русском языке в украинских университах после принятия закона не просто, возможно, а вполне логично. Среди иностранных студентов на Украине много граждан стран СНГ. Эти страны тесно сотрудничают с Россией, и поэтому знание русского языка им необходимо. Тем более, что они платят за свое образование. И получение знаний на русском языке выглядит вполне оправданным.
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Теги:
В мире , Украина
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