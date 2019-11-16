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В Париже больше ста человек задержали на акциях «желтых жилетов» 

РИА Новости 1 час назад
В Париже прошли задержания на акциях «желтых жилетов»
Фото: РИА Новости
Число задержанных в Париже в ходе акций протеста "желтых жилетов" возросло до 105, сообщила столичная префектура полиции.
Ранее сообщалось о 61 задержанном.
Сегодня во французской столице проходят сразу несколько акций, приуроченных к первой годовщине движения "желтых жилетов". Их участники вступают в стычки с полицией, а та в ответ несколько раз применяла слезоточивый газ.
По данным корреспондента РИА Новости, днем на площади Италии протестующие выстроили несколько баррикад из строительных ограждений, досок и городских электросамокатов, а затем стали их поджигать. Дежурство на площади несут наряды полицейского спецназа, которые регулярно отправляют в толпу картриджи со слезоточивым газом и дымовые шашки.
У большинства протестующих нет никакой защиты. Демонстранты пытались найти укрытие, кашляли и задыхались от газа, некоторые не могли стоять. Не меньше трех человек потеряли сознание. Волонтеры накрыли лежащих на тротуаре защитными покрывалами и унесли их на носилках. После этого протестующие атаковали полицейских.
Слезоточивый газ смешивается с дымом от пожаров — участники акции подожгли несколько мусорных баков, электрощитки, а на прилегающих улицах дым поднимается от горящих автомобилей.
Огонь тушат прибывшие на площадь пожарные и полицейский водомет, который временами выстреливает струю воды в сторону "желтых жилетов".
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции год назад с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Их участники надевали желтые светоотражающие накидки, которые обязательно должны иметь при себе водители.
Субботние акции протеста стали еженедельными. Зачастую они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.
По данным правительства, за год с начала протестов "желтых жилетов" Франция потеряла 2,5 миллиарда евро.
Протестующие планируют провести в Париже и регионах масштабные акции "желтых жилетов" в воскресенье, при этом не все они являются согласованными.
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Теги:
В мире , Италия
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