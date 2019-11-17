В ООН опасаются развития событий в Боливии

ООН: ситуация в Боливии может выйти из-под контроля

В этой стране во время протестов погибло 17 человек. Из них 14 скончались за последние шесть дней.

"Это чрезвычайно опасное развитие событий, поскольку оно не только не подавляет насилие, но и может усугубить его", — заявила Мишель Бачелет.

Также представители ООН предполагают, что массовые аресты в Боливии могут вызвать волну столкновений и протестов. Именно поэтому Верховный комиссар призывает власти страны публично представить данные о всех задержанных, раненых и убитых. Также она заявила о необходимости тщательного расследования каждого случая.

Волна протестов началась в Боливии 9 ноября 2019 года. На следующий день президент страны Эво Моралес вынужден был покинуть государство. Мексика согласилась предоставить ему политическое убежище. И.о. президента страны была назначена Жанин Аньес. Россия и США признали бывшего сенатора страны на этом посту.