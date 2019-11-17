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ООН: ситуация в Боливии может выйти из-под контроля 

News.ru + ещё 3 25 минут назад
В ООН опасаются развития событий в Боливии
Фото: Gaston Brito/Global Look Press
В этой стране во время протестов погибло 17 человек. Из них 14 скончались за последние шесть дней.
"Это чрезвычайно опасное развитие событий, поскольку оно не только не подавляет насилие, но и может усугубить его", — заявила Мишель Бачелет.
Также представители ООН предполагают, что массовые аресты в Боливии могут вызвать волну столкновений и протестов. Именно поэтому Верховный комиссар призывает власти страны публично представить данные о всех задержанных, раненых и убитых. Также она заявила о необходимости тщательного расследования каждого случая.
Волна протестов началась в Боливии 9 ноября 2019 года. На следующий день президент страны Эво Моралес вынужден был покинуть государство. Мексика согласилась предоставить ему политическое убежище. И.о. президента страны была назначена Жанин Аньес. Россия и США признали бывшего сенатора страны на этом посту.
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Теги:
В мире , Происшествия , Мишель Бачелет , ООН , Боливия
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