В Праге митингующие выдвинули ультиматум премьеру

Более 200 тысяч участников субботнего митинга в Праге потребовали от премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша до конца этого года решить конфликт интересов — либо избавиться от своего крупнейшего в Восточной Европе холдинга Agrofert и принадлежащих ему СМИ, или уйти в отставку с поста премьера. В ином случае демонстранты обещают массовые протесты по всей стране. Мероприятие транслировали гостелевидение и сетевые ТВ-каналы.

"Если премьер до 31 декабря этого года не решит свой конфликт интересов, мы готовы начать с января проведение митингов по всей стране, они будут носить протестный характер, будут массовыми и понесут информацию о ситуации в республике по всему миру", — заявил лидер общественного движения "Миллион моментов за демократию" Микулаш Минарж, организовавший нынешнее мероприятие.

Митинг в субботу совпадает с началом торжеств, посвященных 30-летию "бархатной революции", во время которой была свергнута власть компартии. В связи с этим организаторы напомнили, что суд в Словакии, откуда Бабиш родом, не снял с него обвинение в сотрудничестве с коммунистическими органами госбезопасности

Один из активных участников событий ноября 1989 года, который в те дни был ведущим митингов в парке Letna, епископ Вацлав Малы заявил, что целью субботнего мероприятии является не оскорбление кого-либо, а поддержка усилий за создание подлинно правового государства, идея которого главенствовала во время "бархатной революции".

"Мы не стадо овец, которых кто-либо хотел бы и мог перемещать туда, где находятся его личные интересы, мы гордые граждане с высоко поднятой головой и намерены оставаться такими же и далее", — сказал Малы.

В ходе митинга организаторы включали в радиотрансляции некоторые звуковые моменты событий ноября 1989 года, в том числе фрагмент выступления тогдашнего лидера оппозиции, ставшего затем первым посткоммунистическим президентом Чехословакии, а позднее — Чехии Вацлава Гавела . В рядах митингующих стояли несколько тракторов, на которых приехали фермеры из разных районов страны, чтобы подчеркнуть единение сельских жителей с участниками протестной акции в Праге.

После митинга началось общенациональное подписание петиции с требованиями к премьеру, которые были здесь сформулированы. Кроме того, организаторы заявили, что намерены объединить свои усилия с лидерами оппозиционных партий и призвали их к единству.