Двоих местных главарей ИГ ликвидировали в Ираке

Операцию против террористов провели силы Федерального агентства по разведке и расследованиям при МВД страны.

Кроме того, иракские спецслужбы в провинции Анбар предотвратили готовящийся теракт в мечети. Атаку во время пятничной молитвы 15 ноября должен был совершить террорист-смертник. Однако правоохранителям удалось перехватить гранату и взрывчатку, сообщает Baghdad Al Youm со ссылкой на МВД.

Ранее News.ru писал, что боевики террористической группировки ИГ и один из их лидеров задержаны иранскими силовиками.

Операция по захвату главаря террористов проводилась в районе Эр-Рияд провинции Киркук. Установить местонахождение боевика помогли данные разведки.