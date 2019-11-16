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Двоих местных главарей ИГ ликвидировали в Ираке 

News.ru 56 минут назад
Двоих местных главарей ИГ ликвидировали в Ираке
Фото: News.ru
Сотрудники силовых структур Ирака ликвидировали двоих местных главарей ИГ (запрещённая в РФ террористическая группировка). Это произошло на территории государства немногим севернее от Багдада, в районе Эр-Рияд провинции Киркук. Данные сведения 16 ноября обнародовали иракские СМИ.
Операцию против террористов провели силы Федерального агентства по разведке и расследованиям при МВД страны.
Кроме того, иракские спецслужбы в провинции Анбар предотвратили готовящийся теракт в мечети. Атаку во время пятничной молитвы 15 ноября должен был совершить террорист-смертник. Однако правоохранителям удалось перехватить гранату и взрывчатку, сообщает Baghdad Al Youm со ссылкой на МВД.
Ранее News.ru писал, что боевики террористической группировки ИГ и один из их лидеров задержаны иранскими силовиками.
Операция по захвату главаря террористов проводилась в районе Эр-Рияд провинции Киркук. Установить местонахождение боевика помогли данные разведки.
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Теги:
В мире , Исламское государство , МВД , Ирак , Киркук , Эр-Рияд
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