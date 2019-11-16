Книгу Соколова раскупили в Испании после убийства аспирантки

Хотя книгу историка Олега Соколова раскупили на Amazon после того, как стало известно об убийстве им аспирантки Анастасии Ещенко, испанское издательство Desperta Ferro решило прекратить продажи, сообщил соучредитель издательства Хавьер Гомес.

Соколов не раз посещал Испанию для участия в исторических реконструкциях. В Испании издана его книга «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа» (тираж — 2,5 тыс. экземпляров). Книга также издана во Франции и России, передает РИА «Новости».

Гомес заявил, что после того, как стало известно об убийстве, «спрос на книгу резко возрос», ее «моментально раскупили» на Amazon. Однако было принято решение «не продавать ее больше», чтобы «не делать бизнес на трагедии».

Издательство призвало книжные магазины вернуть нераспроданные экземпляры, но некоторые из магазинов отказались.

Решение издательства вызвало критику со стороны ряда специалистов, полагающих, что преступление автора не отменяет научной ценности книги.

В воскресенье Соколов признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала. Соколов расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.