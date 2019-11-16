Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Власть обманула всех»: что творится в Грузии
«Власть обманула всех»: что творится в Грузии
В мире
Собчак проверят на экстремизм
Собчак проверят на экстремизм
Политика
«Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище»
«Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище»
Шоу-бизнес
Военного кинолога загрызли его же овчарки
Военного кинолога загрызли его же овчарки
Происшествия

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле» 

РИА Новости 40 минут назад
«Дикое поле»: новый план Киева по ЛНР и ДНР
Фото: Reuters
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
По словам экс-дипломата, Киеву необходимо отселить с территории республик своих сторонников и готовиться к затяжному сценарию конфликта.
"Для того, чтобы произошла заморозка, надо иметь локальный территориально закрытый конфликт, как в Приднестровье, Нагорном Карабахе", — считает Безсмертный.
По его мнению, поскольку такой сценарий в украинском конфликте невозможен, единственной альтернативой является превращение самопровозглашенных республик в "дикое поле".
"Включена машина, которая будет кровоточить. Просто надо это понять. Нам надо учиться с этим жить, это принять, выстроить систему работы и заняться обустройством нашей жизни", — заключил Безсмертный.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Последние новости
Умерла участница шоу Малахова, которая искала приемную семью для сына Умерла участница шоу Малахова, которая искала приемную семью для сына Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова "Голос дрожит": подруга убитой Ещенко выложила переписку с ней о Соколове "Голос дрожит": подруга убитой Ещенко выложила переписку с ней о Соколове 
Теги:
В мире , Роман Безсмертный , Киев , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Власть обманула всех»: что творится в Грузии
«Власть обманула всех»: что творится в Грузии 57
Собчак проверят на экстремизм
Собчак проверят на экстремизм 78
«Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище»
«Все будут жить, а Жанна лежит на кладбище» 56
Военного кинолога загрызли его же овчарки
Военного кинолога загрызли его же овчарки 58
Билан едва не устроил драку в шоу Рудковской
Билан едва не устроил драку в шоу Рудковской 12
Видео
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Друзья о смерти рокерши: «Ей могли устроить расправу»
01:18
Друзья о смерти рокерши: «Ей могли устроить расправу»
Криминал Происшествия
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
Японца расстроило посещение Сахалина
02:20
Японца расстроило посещение Сахалина
В мире Азия
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение