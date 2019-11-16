«Дикое поле»: новый план Киева по ЛНР и ДНР

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
По словам экс-дипломата, Киеву необходимо отселить с территории республик своих сторонников и готовиться к затяжному сценарию конфликта.
"Для того, чтобы произошла заморозка, надо иметь локальный территориально закрытый конфликт, как в Приднестровье, Нагорном Карабахе", — считает Безсмертный.
По его мнению, поскольку такой сценарий в украинском конфликте невозможен, единственной альтернативой является превращение самопровозглашенных республик в "дикое поле".
"Включена машина, которая будет кровоточить. Просто надо это понять. Нам надо учиться с этим жить, это принять, выстроить систему работы и заняться обустройством нашей жизни", — заключил Безсмертный.