Британец стал миллионером, пытаясь развлечь больную жену

Житель Великобритании Кевин Френсис стал богаче на миллион фунтов стерлингов, пытаясь развлечь жену, сообщает Daily Mirror.

По данным издания, мужчина купил за десять фунтов две скретч-карты лотереи Merry Millions для своей 75-летней жены Бренды, которая частично обездвижена.

После того, как супруги вместе стерли защитный слой на карточках, Кевин сопоставил результаты с выигрышными комбинациями. Совпадение пришлось на строку с призом в один миллион фунтов стерлингов.

"Я был в шоке и ничего не говорил Бренде больше часа. Когда я все-таки рассказал ей о выигрыше, она подумала, что я над ней подшучиваю", — вспоминает мужчина.

Британец рассказал, что собирается потратить деньги на детей и внуков, а также переобустроить дом для того, чтобы супруге было комфортно по нему передвигаться.