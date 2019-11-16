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Британец стал миллионером, пытаясь развлечь больную жену 

РИА Новости 1 час назад
Британец стал миллионером, пытаясь развлечь больную жену
Фото: depositphotos.com
Житель Великобритании Кевин Френсис стал богаче на миллион фунтов стерлингов, пытаясь развлечь жену, сообщает Daily Mirror.
По данным издания, мужчина купил за десять фунтов две скретч-карты лотереи Merry Millions для своей 75-летней жены Бренды, которая частично обездвижена.
После того, как супруги вместе стерли защитный слой на карточках, Кевин сопоставил результаты с выигрышными комбинациями. Совпадение пришлось на строку с призом в один миллион фунтов стерлингов.
"Я был в шоке и ничего не говорил Бренде больше часа. Когда я все-таки рассказал ей о выигрыше, она подумала, что я над ней подшучиваю", — вспоминает мужчина.
Британец рассказал, что собирается потратить деньги на детей и внуков, а также переобустроить дом для того, чтобы супруге было комфортно по нему передвигаться.
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Теги:
В мире , Европа , Великобритания
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