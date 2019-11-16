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Столтенберг подтвердил, что все члены НАТО должны увеличить расходы на оборону до 2% ВВП 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Генсек НАТО согласен увеличить расходы на альянс
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласились с тем, что все члены альянса должны довести свои военные расходы до 2% ВВП. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Белого дома по итогам прошедших в четверг переговоров сторон.
"Генеральный секретарь приветствовал приверженность Соединенных Штатов НАТО и стремление президента [Трампа] более эффективно распределять бремя [военных расходов среди членов альянса], сообщив об историческом прогрессе в деле увеличения оборонных бюджетов союзников более чем на $100 млрд с момента вступления президента в должность [в 2017 году], — говорится в документе. — Президент и генеральный секретарь согласились с тем, что все союзники [по НАТО] должны достичь целевого показателя расходов на оборону, составляющего 2% ВВП, и защищать свою критически важную инфраструктуру, обеспечив, чтобы в сети 5G были допущены только заслуживающие доверия и надежные поставщики телекоммуникационных услуг и оборудования".
Трамп и Столтенберг также "обсудили приоритетные задачи перед саммитом НАТО в Лондоне", который пройдет 3-4 декабря.
На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году все европейские страны взяли на себя обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП в течение 10 лет. Между тем, согласно финансовой статистике, опубликованной в марте в последнем годовом отчете Столтенберга, к 2024 году ряд ведущих европейских государств альянса, в частности ФРГ, заветной цифры не достигнут.
Германия заявляет о готовности поднять свои военные расходы к 2025 году максимум до 1,5% ВВП. Трамп резко критикует за это власти ФРГ.
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Комментарии2 
Теги:
В мире , Йенс Столтенберг , Дональд Трамп , НАТО , США
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