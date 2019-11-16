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На Украине выступили против обучения иностранцев на русском языке 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
На Украине отказываются учить студентов на русском языке
Фото: РИА Новости
Украинские ученые и представители общественных организаций выступили против обучения иностранных студентов на русском языке. Об этом сообщает Vesti.ua со ссылкой на обращение к министру образования Украины Анне Новосад.
Авторы обращения опасаются, что Киев за свой счет будет «способствовать достижению целей российской стороны», которая сможет получать специалистов со знанием русского языка. По мнению активистов, иностранцы должны обучаться на украинском языке.
«Для большинства иностранных студентов на Украине изучать украинский естественно и нормально. Только для незначительной их части русский язык является родным», — полагают авторы обращения.
16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.
Ранее, в октябре, Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы в стране перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. Кроме того, с осени 2023-го на украинский переведут и те учебные заведения, в которых обучение проходит на языках Евросоюза. В свою очередь в МИД России заявили, что власти Украины продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны.
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Теги:
В мире , Образование , Украина , Петр Порошенко , МИД , ЕС , Киев
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