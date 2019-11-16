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Оружие

Дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалки 

Lenta.ru + ещё 1 48 минут назад
Мертвая змея послужила скакалкой детям во Вьетнаме
Фото: РИА Новости
Во Вьетнаме пятеро детей попрыгали через мертвую змею вместо скакалки. Видеозапись опубликована в YouTube.
На кадрах видно, как двое детей, держа змею с двух концов, вращают ее по кругу, а третий ребенок прыгает через пресмыкающееся. В это время еще два малолетних мальчика наблюдают за процессом, ожидая своей очереди.
Во Вьетнаме водятся 37 видов ядовитых змей, включая индийских краитов, коралловых змей и ямных гадюк.
В марте в индонезийском городе Макасар, расположенном на острове Сулавеси, змея укусила ребенка за язык. Инцидент произошел, когда несколько подростков играли с небольшой змеей. Один из них подул на пресмыкающееся, а затем поднес его ко рту мальчика, стоявшего рядом с высунутым языком. Укус вызвал у детей взрыв хохота.
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Теги:
В мире , Другое , Вьетнам
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