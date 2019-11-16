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Моралес рассказал о хитром плане США по его похищению 

Российская Газета 32 минуты назад
Моралес рассказал о хитром плане США по его похищению
Фото: Reuters
Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что Вашингтон хотел его похитить. Власти США позвонили министру иностранных дел Боливии и пообещали направить самолет, который бы доставил бы Моралеса и его соратников в безопасное место.
"Я уверен, что это было бы Гуантанамо", — высказал свои предположения экс-президент южноамериканской страны.
Гуантанамо — военная американская база, на территории которой расположена тюрьма для лиц, обвиняемых Вашингтоном в различных преступлениях.
Моралес покинул Боливию 12 ноября после многодневных протестов, организованных оппозицией, которая не признала итоги недавних президентских выборов. Политик улетел в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.
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Теги:
В мире , Латинская Америка , США , Боливия
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