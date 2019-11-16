На Украине появились баннеры, которые призывают соотечественников отказаться от получения российского гражданства. Провокационные плакаты с изображением нечистой силы были замечены в посёлке Новоайдар в Луганской области.
На плакате, изображение которого опубликовал в своем Twitter военный корреспондент Александр Коц, красуется черт с вилами и котлом, вокруг которого обмотана лента с цветами российского триколора. Рисунок сопровождает подпись: «Подал заявление на паспорт РФ — продал душу…». в соцсетях уверены, что баннеры развешивают украинские националисты, пишет «Царьград».
В июле президент России Владимир Путин разрешил получить упрощённое гражданство РФ жителям Донецкой и Луганской областей Украины, напоминает RT. В МВД России уточнили, что заявление на получение паспорта подали более 90 тысяч жителей ДНР и ЛНР.