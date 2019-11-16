Японца расстроило посещение «завоеванного» Сахалина

Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина

Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием". Об этом он написал в статье для издания Asahi Shimbun, в которой поделился своими впечатлениями от поездки на остров.

Наследие "японского периода правления" сохранилось в небольшом количестве в южной части Сахалина, пишет Хаттори, периодически называя остров его японским именем "Карафуто". В качестве примера он приводит узкоколейную железную дорогу. При этом автор указывает, что в сентябре этого года в эксплуатацию была введена ширококолейная железная дорога, построенная по российским стандартам.

"Таким образом, исчезло еще одно напоминание о японском правлении на Сахалине", — сетует Хаттори.

Сейчас на Сахалине практически не осталось архитектуры японского периода, пишет журналист. Так, в здании Музея Карафуто, построенного в то время, на данный момент размещается Сахалинский государственный областной краеведческий музей, отмечает автор статьи.

Хаттори также сетует на то, что некоторые памятники японской культуры и истории на острове находятся на грани исчезновения. Так, он обращает внимание на поваленный памятник японскому экспедиционному корпусу, установленный в честь его высадки на Сахалин после поражения России в русско-японской войне.

"Пейзаж весьма сюрреалистичный: поваленный японский памятник, пляж, наполненный беззаботными отдыхающими, и крупнейший в мире СПГ-завод ("Сахалин-2" — прим. ред.), виднеющийся на горизонте", — пишет журналист.

При этом автор выразил удовлетворение в связи с начавшейся реставрацией здания бывшего банка "Хоккайдо Такусеку".

"Следовательно, это японское наследие избежит исчезновения и продолжит напоминать о японском периоде правления", — заключает Хаттори.

Сахалин — крупнейший российский остров. После поражения России в Русско-японской войне 1904-1905 годов южная часть острова оказалась под властью Токио, а в 1920-м, во время Гражданской войны, Япония оккупировала и Северный Сахалин. В 1925 году Токио добровольно освободил северную часть острова, южная часть перешла СССР в результате победы над Японией в 1945-м.

Мититака Хаттори является главным редактором еженедельника "Исследования России и новых независимых государств" и заместителем директора Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO).