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Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина 

РИА Новости + ещё 1 46 минут назад
Японца расстроило посещение «завоеванного» Сахалина
Фото: РИА Новости
Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием". Об этом он написал в статье для издания Asahi Shimbun, в которой поделился своими впечатлениями от поездки на остров.
Наследие "японского периода правления" сохранилось в небольшом количестве в южной части Сахалина, пишет Хаттори, периодически называя остров его японским именем "Карафуто". В качестве примера он приводит узкоколейную железную дорогу. При этом автор указывает, что в сентябре этого года в эксплуатацию была введена ширококолейная железная дорога, построенная по российским стандартам.
"Таким образом, исчезло еще одно напоминание о японском правлении на Сахалине", — сетует Хаттори.
Сейчас на Сахалине практически не осталось архитектуры японского периода, пишет журналист. Так, в здании Музея Карафуто, построенного в то время, на данный момент размещается Сахалинский государственный областной краеведческий музей, отмечает автор статьи.
Хаттори также сетует на то, что некоторые памятники японской культуры и истории на острове находятся на грани исчезновения. Так, он обращает внимание на поваленный памятник японскому экспедиционному корпусу, установленный в честь его высадки на Сахалин после поражения России в русско-японской войне.
"Пейзаж весьма сюрреалистичный: поваленный японский памятник, пляж, наполненный беззаботными отдыхающими, и крупнейший в мире СПГ-завод ("Сахалин-2" — прим. ред.), виднеющийся на горизонте", — пишет журналист.
При этом автор выразил удовлетворение в связи с начавшейся реставрацией здания бывшего банка "Хоккайдо Такусеку".
"Следовательно, это японское наследие избежит исчезновения и продолжит напоминать о японском периоде правления", — заключает Хаттори.
Сахалин — крупнейший российский остров. После поражения России в Русско-японской войне 1904-1905 годов южная часть острова оказалась под властью Токио, а в 1920-м, во время Гражданской войны, Япония оккупировала и Северный Сахалин. В 1925 году Токио добровольно освободил северную часть острова, южная часть перешла СССР в результате победы над Японией в 1945-м.
Мититака Хаттори является главным редактором еженедельника "Исследования России и новых независимых государств" и заместителем директора Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO).
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Теги:
В мире , Азия , Ситуация в мире
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