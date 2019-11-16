Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Установлена личность раненного пограничником США россиянина
Установлена личность раненного пограничником США россиянина
Происшествия
"Подал заявление на паспорт РФ — продал душу"
"Подал заявление на паспорт РФ — продал душу"
В мире
Преподаватель МГУ выпил "Крота" и попал в реанимацию
Преподаватель МГУ выпил "Крота" и попал в реанимацию
Происшествия
Консульство РФ в США отреагировало на ранение россиянина
Консульство РФ в США отреагировало на ранение россиянина
Происшествия

Белый дом оценил твит Трампа об экс-после США на Украине 

RT на русском 51 минуту назад
Белый дом оценил твит Трампа об экс-после США на Украине
Фото: EPA
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что твит президента США Дональда Трампа в адрес бывшего американского посла на Украине Мари Йованович, которая даёт показания в конгрессе в рамках расследования по его импичменту, был не угрозой, а просто личным мнением.
«Твит не был угрозой свидетелю, это просто было мнение президента, на что он имеет право. Это не судебный, а двухпартийный политический процесс или, если говорить более точно, совершенно незаконный фарс, направленный против президента», — приводит РИА Новости слова Гришэм.
Ранее Трамп выступил с критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та выступала с показаниями в конгрессе в рамках импичмента.
Он также отметил, что «новый украинский президент Владимир Зеленский отрицательно отзывался о ней в ходе телефонного разговора».
Ранее The Washington Post, ссылаясь на заметки Йованович, подготовленные для выступления в конгрессе, писала, что Трамп лично добивался её отставки.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
RT на русском: последние новости
Белый дом оценил твит Трампа об экс-после США на Украине Белый дом оценил твит Трампа об экс-после США на Украине СБУ заявила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ СБУ заявила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ Минск намерен изменить договор с Россией об усилиях по охране границы Минск намерен изменить договор с Россией об усилиях по охране границы
Комментарии 
Теги:
В мире , США , Стефани Гришэм , Владимир Зеленский , Мари Йованович , Дональд Трамп , Администрация США , Washington Post , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлена личность раненного пограничником США россиянина
Установлена личность раненного пограничником США россиянина 19
«Подал заявление на паспорт РФ — продал душу»
«Подал заявление на паспорт РФ — продал душу» 43
Преподаватель МГУ выпил «Крота» и попал в реанимацию
Преподаватель МГУ выпил «Крота» и попал в реанимацию 82
Консульство РФ в США отреагировало на ранение россиянина
Консульство РФ в США отреагировало на ранение россиянина 16
Пригожин оценил планы Бузовой поехать на Евровидении
Пригожин оценил планы Бузовой поехать на Евровидении
Видео
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение