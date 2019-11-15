Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США

В США до суда арестован экстрадированный россиянин Бурков

Экстрадированный в США россиянин Алексей Бурков, которого подозревают в киберпредступлениях, был арестован по постановлению американского суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он будет находится под арестом до суда, дата которого не называется. По данным агентства, Буркову грозит до 80 лет тюрьмы по 5 преступлениям, в которых он обвиняется.

Бурков был зaдержaн в Изрaиле в 2015 году по зaпросу СШA по подозрению в «хaкерской деятельности».