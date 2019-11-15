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В США до суда арестован экстрадированный россиянин Бурков 

Национальная Служба Новостей 55 минут назад
Экстрадированный россиянин Бурков арестован в США
Фото: РИА Новости
Экстрадированный в США россиянин Алексей Бурков, которого подозревают в киберпредступлениях, был арестован по постановлению американского суда. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что он будет находится под арестом до суда, дата которого не называется. По данным агентства, Буркову грозит до 80 лет тюрьмы по 5 преступлениям, в которых он обвиняется.
Бурков был зaдержaн в Изрaиле в 2015 году по зaпросу СШA по подозрению в «хaкерской деятельности».
Ранее НСН писала, что Алексей Бурков был экстрадирован из Израиля в США, где предстанет перед судом по обвинению в киберпреступлениях. Посольство РФ в США направило ноту протеста в госдепартамент в связи с экстрадицией Буркова.
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Теги:
В мире , Происшествия , Госдеп США , США
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