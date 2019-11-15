Адвоката Трампа подозревают в газовом бизнесе на Украине 

Прокуратура США проверяет возможную причастность адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани к газовым контрактам на Украине.
По данным The Wall Street Journal, помощники адвоката Джулиани неоднократно встречались с украинскими официальными лицами и обсуждали возможность участия их компании в прокладке газопровода из Польши на Украину. Они также сообщали собеседника, что их проект пользуется поддержкой администрации Дональда Трампа. Также помощники адвоката стремились добиться от официальных украинских лиц содействия для расследования в отношении экс-вице-президента штатов Джо Байдена. Однако сам Джулиани отрицает свою связь с компанией своих помощников.
У меня нет никакого личного интереса в каком-либо бизнесе на Украине, — заявил адвокат Трампа.
Ранее News.ru сообщал о разговоре Рудольфа Джулиани с министром энергетики США Риком Перри, который касался темы влияния украинцев на американские выборы.