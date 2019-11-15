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Общество

Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой 

ТАСС 1 час назад
Боливия разрывает дипотношения с Венесуэлой
Фото: Reuters
Власти Боливии приняли решение разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой. С таким заявлением выступила пятницу глава МИД республики Карен Лонгарик, назначенная на эту должность временным руководителем государства Жанин Аньес.
"Венесуэльский дипломатический персонал должен покинуть страну за нарушение правил дипломатии", — приводит ее слова радиостанция Erbol.
Боливийские власти отмечают, что причиной высылки дипломатов стало "вмешательство во внутренние дела" страны.

Выезд кубинских медиков

Лонгарик также заявила о достижении договоренности с властями Кубы по вывозу более 700 кубинских врачей из южноамериканской страны, где они работали в соответствии с соглашениями, заключенными в период руководства экс-президента Эво Моралеса.
"Я провела длительную беседу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом. Состоялся уважительный и, если хотите, дружеский разговор. С пятницы они начнут выводить 725 граждан Кубы, которые оказывают содействие в различных областях, — приводит ее слова газета La Razon. — Я считаю, что этот вывод уместен и необходим, я полагаю, что это также позволит поддержать уважительные отношения, которые всегда существовали между Кубой и Боливией".
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Комментарии1 
Теги:
В мире , Латинская Америка , Бруно Родригес , Эво Моралес , МИД , Боливия , Венесуэла
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