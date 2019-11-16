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Оружие

Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины 

РИА Новости + ещё 6 45 минут назад
Зеленский назвал «витриной» КПП на границе с Крымом
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открытые после реконструкции КПП "Каланчак" и "Чонгар" на границе с Крымом являются витриной страны и показывают, что Украина — это "круто и человечно". Соответствующую запись Зеленский опубликовал в своем Facebook.
КПП "Каланчак" и "Чонгар" на границе Херсонской области Украины и Крыма возобновили работу в минувшую пятницу после проведения ремонтных работ.
Контрольно-пропускные пункты — это первое, что видят жители Крыма, когда едут на Украину, выразил мнение украинский лидер. "И очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными. Потому что это, фактически, наша витрина, которая наглядно демонстрирует: Украина — это круто, безопасно, человечно", — написал Зеленский.
При этом украинский президент заявил, что "точно знает", что КПП на границе с Крымом являются "временными", а также выразил надежду, что "никаких границ между нами не будет".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, а границу между государствами называет "административной". Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии98 
Теги:
В мире , Украина , Крым наш , Граница с Крымом , Владимир Зеленский , ООН , Республика Крым
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