Офис Зеленского подтвердил «нормандскую встречу»

Офис Зеленского подтвердил встречу в «нормандском формате» 9 декабря

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что лидеры Франции Германии , Украины и России проведут встречу в "нормандском формате" 9 декабря в Париже. В кабмине ФРГ заявили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской республики Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря", — говорится в сообщении офиса президента в Facebook.

Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко добавил, что встреча состоится в Париже.

"Девятого декабря. Париж" — написал Тимошенко в Facebook

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.