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Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа и Зеленского 

RT на русском 53 минуты назад
Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского
Фото: Reuters
Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Расшифровка опубликована, в том числе в аккаунте Twitter репортёра Politico Эндрю Дезире.
В разговоре Трамп поздравляет Зеленского с победой на выборах украинского президента.
При этом в документе содержится приписка о том, что речь не идёт о дословном стенографическом отчёте, а текст содержит записи и восстановление разговора по памяти находившимися на дежурстве сотрудниками Ситуационной комнаты Белого дома и аппарата Совета национальной безопасности.
Ранее Трамп заявлял, что собирается представить общественности содержание своего апрельского разговора с Зеленским.
В конце сентября в США опубликовали расшифровку разговора двух президентов, в ходе которого Зеленский пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Теги:
В мире , Украина , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп
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