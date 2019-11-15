Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского

Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа и Зеленского

Владимиром Зеленским. Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом

Расшифровка опубликована, в том числе в аккаунте Twitter репортёра Politico Эндрю Дезире.

JUST IN: White House releases transcript of Trump’s first call with Ukrainian President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/0vdFYanjsN— Andrew Desiderio (@AndrewDesiderio) 15 ноября 2019 г.

В разговоре Трамп поздравляет Зеленского с победой на выборах украинского президента.

При этом в документе содержится приписка о том, что речь не идёт о дословном стенографическом отчёте, а текст содержит записи и восстановление разговора по памяти находившимися на дежурстве сотрудниками Ситуационной комнаты Белого дома и аппарата Совета национальной безопасности.

Ранее Трамп заявлял, что собирается представить общественности содержание своего апрельского разговора с Зеленским.