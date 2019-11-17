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Армия

Годовщина «желтых жилетов»: десятки человек задержаны на акции в Париже 

ТК «Звезда» + ещё 50 56 минут назад
Десятки человек задержаны на акции в Париже
Фото: ТРК "Звезда"
На кадрах видно, как люди выстраивают баррикады, поджигают доски и строительные ограждения. Спецназ, в свою очередь, использует дымовые шашки.
Число задержанных в Париже во время акции протеста «желтых жилетов» возросло до 147. Об этом сообщила французская префектура полиции в Twitter.
16 ноября во французской столице прошло сразу несколько акций, приуроченных к первой годовщине движения «желтых жилетов». Митингующие вступают в стычки с полицией, а та в ответ применяет слезоточивый газ.
На кадрах видно, как люди выстраивают баррикады, поджигают доски и строительные ограждения. Спецназ, в свою очередь, использует дымовые шашки.
Большинство протестующих вышли на акцию без какой-либо защиты. Многие из них кашляли и задыхались от дыма, некоторым становилось плохо прямо на улице. Им на помощь приходили волонтеры, которые помогали уйти в безопасное место.
Масштабные акции протеста «желтых жилетов» начались во Франции год назад. Люди требовали не повышать налог на топливо и цены на бензин. Участники акций надевали желтые светоотражающие накидки, которые должны иметь при себе автолюбители.
Субботние протесты стали еженедельными, часто они сопровождаются столкновениями с полицией. По данным правительства, за год проведения акций Франция потеряла 2,5 миллиарда евро.
Протестующие также планируют провести акции в Париже и регионах в это воскресенье, 17 ноября, но не все из них являются согласованными.
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Теги:
В мире , Происшествия , протесты Франция , Транспортный налог
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