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Украинский премьер припугнул депутатов фразой «здесь работает ФСБ» 

Lenta.ru 1 час назад
Гончарук припугнул депутатов «работой ФСБ»
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук припугнул депутатов Верховной Рады, что в здании украинского парламента работает Федеральная служба безопасности России. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
Фраза прозвучала в момент, когда Гончарук выступал с трибуны Верховной рады и призывал парламентариев устранить несогласованности с Евросоюзом в законе об анбандлинге «Нафтогаза Украины» (под анбандлингом подразумевается выделение из «Нафтогаза» отдельной независимой структуры, которая будет заниматься транспортировкой газа — прим. «Ленты.ру»). По его словам, российская сторона не хочет, чтобы Украина подготовила свою газотранспортную систему и оператора к продлению контракта.
«Путин сказал: да мы готовы, дешевый газ для Украины — конечно, транзит — конечно, но украинцы не справятся с тем, чтобы подготовить систему», — сказал украинский премьер.
В это же время глава правительства страны похвалил депутатов за то, что они голосовали за очень правильные законы, но некоторые блокировали их своими постановлениями и «морочили нам голову».
«Не ведитесь на манипуляции. У меня вообще подозрение, что здесь работает ФСБ, друзья. Но, конечно, в этом нужно делать отдельные выводы. Не ведитесь на манипуляции, будьте сильными», — резюмировал Гончарук.
14 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова снизить цену на газ для Украины на 25 процентов при условии прямых поставок. Если Киев не успеет уладить вопрос до истечения договора о транзите с Россией, то существует риск прекращения поставок, подчеркнул он. Глава государства также назвал абсурдной ситуацию с очередным иском «Нафтогаза» и подчеркнул, что такой шаг обостряет ситуацию.
Соглашение о транзите российского газа в Европу через Украину действует до 31 декабря 2019 года. Для возобновления контракта российская сторона требует от Киева отказаться от судебных претензий, однако украинская сторона не планирует отказываться от выигранных дел. Кроме того, «Нафтогаз» начал готовить новый иск к «Газпрому».
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Теги:
В мире , Украина , Алексей Гончарук , Владимир Путин , Нафтогаз , ФСБ , Газпром , ЕС , Верховная Рада , Lenta.ru
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