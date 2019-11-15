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Политика

Националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР 

РИА Новости 31 минуту назад
Националисты вернулись на участок отвода сил
Фото: Reuters
Украинские националисты укрепляют позиции на участке разведения сил и средств у Золотого в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса и начале разминирования участка. Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила, что зафиксировала присутствие украинских националистов на участке разведения сил у Золотого.
"Вопреки заявлениям киевских властей о выводе незаконных националистических формирований из зоны разведения сил и средств на участке "Золотое", боевики "Азова" (батальон, против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело — ред.) и "Гражданского корпуса" продолжают укреплять позиции в демилитаризованной зоне", — заявил Осадчий.
По данным Народной милиции ЛНР, за неделю численность националистов, находящихся на оставленных ВС Украины позициях в районе Золотого, существенно возросла. По словам Осадчего, в среду к домам, где разместилась группа участников нацподразделений, привезли десять ящиков зелёного цвета, предположительно, с оружием и боеприпасами.
Осадчий потребовал от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ провести мониторинг участка разведения в самые кратчайшие сроки, чтобы предотвратить срыв процесса мирного урегулирования конфликта.
"В свою очередь Народная милиция готова пресечь любые провокационные действия со стороны националистических бандформирований и принять самые жёсткие меры для защиты граждан нашей республики", — сообщил официальный представитель оборонного ведомства.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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Теги:
В мире , Украина , Яков Осадчий , Министерство обороны , ОБСЕ , Киев
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