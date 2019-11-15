Националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР

Украинские националисты укрепляют позиции на участке разведения сил и средств у Золотого в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий

Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса и начале разминирования участка. Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила, что зафиксировала присутствие украинских националистов на участке разведения сил у Золотого.

"Вопреки заявлениям киевских властей о выводе незаконных националистических формирований из зоны разведения сил и средств на участке "Золотое", боевики "Азова" (батальон, против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело — ред.) и "Гражданского корпуса" продолжают укреплять позиции в демилитаризованной зоне", — заявил Осадчий.

По данным Народной милиции ЛНР, за неделю численность националистов, находящихся на оставленных ВС Украины позициях в районе Золотого, существенно возросла. По словам Осадчего, в среду к домам, где разместилась группа участников нацподразделений, привезли десять ящиков зелёного цвета, предположительно, с оружием и боеприпасами.

Осадчий потребовал от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ провести мониторинг участка разведения в самые кратчайшие сроки, чтобы предотвратить срыв процесса мирного урегулирования конфликта.

"В свою очередь Народная милиция готова пресечь любые провокационные действия со стороны националистических бандформирований и принять самые жёсткие меры для защиты граждан нашей республики", — сообщил официальный представитель оборонного ведомства.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.