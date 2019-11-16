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Помпео ответил на слова Макрона про «смерть мозга» НАТО 

РИА Новости + ещё 3 38 минут назад
США ответили Макрону на слова о «смерти мозга» НАТО
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу ответил на критику президента Франции Эммануэля Макрона, который на днях заявил о "смерти мозга" НАТО в том числе по вине США.
Выступая в институте Бейкера в Хьюстоне, Помпео напомнил, что у союзников по блоку и ранее возникали разногласия, в том числе и с той же Францией.
"Это не что-то новое и свежее… Нации, которые входят в НАТО, имеют разные интересы, (бывают) разные времена. Мы видим, что делает Турция в последние недели, союзник по НАТО. Такого никогда не было, чтобы внутри альянса были идеальные отношения", — сказал госсекретарь.
По его словам, главным остается то, чтобы все члены альянса могли участвовать в решении общих задач на том уровне, который позволит НАТО "оставаться успешным".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса. В свою очередь премьер-министр Италии Джузеппе Конте подчеркнул, что грядущий саммит НАТО в Лондоне даст возможность укрепить межатлантический диалог, а НАТО не должна утратить роль политической платформы.
Очередной саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне.
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Теги:
В мире , Европа , США , Йенс Столтенберг , Ангела Меркель , Эммануэль Макрон , НАТО , The Economist , Франция
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