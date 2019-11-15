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Политика

У самолета с премьером Болгарии на борту отказала навигационная система 

ТК «Звезда» + ещё 6 23 минуты назад
У самолета с премьером Болгарии отказала навигация
Фото: BGNES
Правительственный самолет совершил аварийную посадку в международном аэропорту Софии.
Самолет Falcon с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым аварийно сел в аэропорту Софии из-за отказа навигационного оборудования воздушного судна.
Как сообщили в агентстве BGNES, навигационная система отказала при заходе на посадку и ее не удалось перезапустить. Пилот был вынужден уйти на второй круг. Он совершил посадку в ручном режиме.
В самолете также находились члены правительственной делегации, которые возвращались в Болгарию после посещения греческих Салоников. Никто в результате ЧП не пострадал.
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Теги:
В мире , Болгария
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