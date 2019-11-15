Может ли Китай вернуть Сибирь?

Sohu (Китай): потерянную Китаем Сибирь все еще можно вернуть? Увы, это невозможно

Sohu (Китай) . На самом деле она должна принадлежать китайцам, ведь они первыми обнаружили эти земли. Как так получилось, что Сибирь отошла России? И может ли Китай вернуть ее? Несмотря на территориальную близость к Китаю , большая часть Сибири относится к России , сетует. На самом деле она должна принадлежать китайцам, ведь они первыми обнаружили эти земли. Как так получилось, что Сибирь отошла России? И может ли Китай вернуть ее?

На севере азиатского материка находится обширный регион, который тянется с востока на запад от Берингова пролива до Уральских гор, а с севера на юг — от Северного Ледовитого океана до Монголии . Площадь территории достигает 13 миллионов квадратных километров, что сопоставимо с площадью Антарктиды. И называется этот регион Сибирью. Однако почему, несмотря на территориальную близость к Китаю и то, что именно он первым обнаружил и освоил земли Сибири, большая ее часть принадлежит России?

Древние монголы называли этот обширный участок земли «шибир», что означает «красивая земля». Русские же по аналогии стали называть ее Сибирью. Если исходить из исторической закономерности, то эта обнаруженная китайцами территория должна по праву принадлежать Китаю. Горько осознавать, что мы когда-то ею обладали и, к большому сожалению, потеряли.

По данным археологических раскопок, древние китайцы заинтересовались этим удивительным местом еще в период Весен и Осеней (или период Чуньцю — VIII-V вв. до.н.э. — прим. пер.). В эпоху династии Восточная Хань полководец Доу Сянь разбил гуннов в Сибири, и по сегодняшний день на горе Хангай в Монголии сохранилась надпись: «Покорил гору Яньшань и оставил на ней надпись». В танских летописях говорится: «Того, кто приходит к нам с соболями и конями, танский двор примет с большой учтивостью». Большие и маленькие сибирские племена приносили дань танскому двору, чтобы выразить свое почтение. А танские правители согласно существующей ранговой системе назначали племенных лидеров на высокие должности и раздавали им жалования. Как гласят летописи династии Юань (1271-1368), она владела Сибирью в большей степени, нежели предшествующие ей династии Хань (206 до н.э. — 220 гг. н.э.) и Тан (618-907). Периферийные районы династии Хань стали в период правления династии Юань районами ключевыми. К тому же Сибирь была поделена на провинции, что усилило контроль над этой территорией.

Впоследствии к власти пришли чжурчжэни. Основанная ими династия Поздняя Цзинь (936-947) разгромила Монголию и подчинила центральную равнину. Когда же была основана династия Цин (1644-1912), немалая часть Сибири была включена в подконтрольную ей территорию. В 1676 году Джунгарское ханство захватывает власть и оккупирует Синьцзян и Монгольское плато. Чтобы восстановить былое величие Монгольской империи, чжунгары объединяются с Царской Россией против общего врага — Цинской империи, в результате чего ее контроль над сибирскими землями ослабевает, и в ее владении остается только район Внешнего Хингана на северо-востоке Китая.

Албазинская кампания — крупный пограничный конфликт между Китаем и Россией. Теоретически Китай как победитель в войне мог занять территорию гораздо больше той, что оговорена в договоре, однако династия Цин потребовала от Царской России лишь покинуть ранее занятую ею территорию. Во время заключения Нерчинского договора ответственный за переговоры с российской стороной Сонготу, совершенно не обладавший дальновидностью и стратегическим видением, вместо того, чтобы использовать такую возможность в свою пользу, вдруг посчитал, что эти находящиеся в зоне вечной мерзлоты северные земли не представляют для Китая большой значимости. Кроме того, были еще не полностью подавлены чжунгарские племена. Цинское правительство, взвесив все за и против, решило, что достаточно будет навести страху на Россию. По его мнению, сибирские земли с их неблагоприятным климатом станут скорее бременем и не принесут никакой экономической выгоды.

По разным причинам Цинская династия полностью отказалась от Сибири. Китай испокон веков считал, что единственная польза от этих обширных и при этом малозаселенных периферийных территорий с холодным климатом и отсталой экономикой — использовать их в качестве территорий для ссылки преступников. Для них Сибирь была лишь бременем и обузой, где к тому же то и дело происходили волнения и беспорядки. Чем тащить на себе эту ношу, лучше от нее отказаться. Китай был больше заинтересован в экономически развитых, богатых ресурсами районах Цзяннаня (правобережье реки Янцзы) и Чжунъюаня (бассейн реки Хуанхэ) с более умеренным климатом.

Такая позиция неизбежно обрекла феодальных правителей Китая на потерю Сибири.