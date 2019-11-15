Оценена угроза политического кризиса в Грузии

Грузинский политолог оценил угрозу нового политического кризиса в стране

Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе видит угрозу наступления в стране авторитарной клептократии, если власти не найдут выхода из политического кризиса, вызванного провалом голосования в парламенте инициативы о проведении в 2020 году выборов в 150-местный высший законодательный орган только по пропорциональной системе взамен нынешней смешанной пропорционально-мажоритарной, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

«Властям нужно, не допуская новых идиотских ошибок, думать, как успокоить общество. Необходимо изучать, возможно ли новое голосование на этот счет. Но параллельно власть не должна поддаваться на провокации митингующих, среди которых очень много деструктивных элементов, которые пекутся только о собственных политических амбициях и ни во что не ставят интересы государства», — сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

Поэтому, по его словам, «следует недвусмысленно заявить, что протесты могут продолжаться сколько угодно, но любая атака государственных ведомств или сопротивление полиции будут адекватно пресекаться».

«Власть должна проявить выдержку и спокойствие. Альтернатива этому — установление в стране авторитарной клептократии», — сказал Петрэ Мамрадзе.

«Что касается переголосования, возможности отыскать юридическое обоснование для этого, наверное, это существует. Я бы поддержал пропорциональную систему. Но переголосование должно проводиться только так, чтобы результат был гарантированным. То есть нужна предварительная кропотливая работа. Иначе будет еще хуже, если опять провалится принятие решение. Такую беспомощность правящей партии не простит никто», — заметил эксперт.

Как отметил Петрэ Мамрадзе, «очевидно, что Бидзина Иванишвили был за переход на новую систему».

«Это самый обычный бунт мажоритариев, которые рассматривают мандаты исключительно как гарантию своего бизнеса», — полагает эксперт.

Отвечая на вопрос о реакции Запада или России на нынешние события, Петрэ Мамрадзе сказал, что «надо снять с внутриполитической повестки постоянные апелляции то в одну, то в другую сторону».

«Западу и России по большому счету нет дела до того, по какой системе пройдут у нас выборы, они смотрят на Грузию сквозь более глобальную призму. Порядок в собственном доме наводить и поддерживать должны мы сами», — убежден эксперт.

Проспект Руставели в Тбилиси перед зданием парламента 15 ноября блокирован оппозицией, расставившей палатки в знак протеста. Оппозиция и их сторонники грозят массовыми акциями протеста, они сообщили, что 17 ноября проведут масштабную демонстрацию в центре столицы Грузии.

Аккредитованные в Грузии дипломаты не скрывают разочарования провалом голосования. Посол Евросоюза в Грузии Карл Хайцель проводит с утра 15 ноября встречи в офисе «Грузинской мечты». Он также обсуждает ситуацию с председателем парламента Арчилом Талаквадзе . Спикер заверил главу миссии ЕС, что выборы 2020 года в любом случае будут открытыми и транспарентными. В ответ дипломат предупреждает о «поляризации» политических сил в стране и рисках, стоящих за этим.