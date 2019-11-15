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Общество

Чай, попал. Британия не смогла проглотить обиду от Бориса Джонсона 

РИА Новости 1 час назад
Британия не смогла проглотить обиду от Бориса Джонсона
Фото: Twitter
Казалось бы, когда Джонсон успел — он премьером-то всего ничего. Обещал же вывести Британию. Вывел. Но из себя.
Возможно, это просто начались придирки. Так бывает, когда надоел и уже бесит. Ничего не нравится. Ни как выглядит, ни как себя ведет, ни как ест и пьет. Хотя, казалось бы, когда успел — он премьером всего ничего. Но обещал же вывести Британию. Вывел. Из себя. При этом страна простила Борису Джонсону девять "друзей" — русских бизнесменов, которые якобы профинансировали его партию. Во всяком случае, на предвыборном рейтинге консерваторов эти слухи не отразились. Но проглотить такое кощунство лидера тори уже оказалось выше ее сил. Это была последняя капля. Молока.
В агитационном ролике премьер плеснул его себе в чашку чая, не вынимая из нее пакетик с заваркой. Сюжет был, правда, про его рецепт не напитка, а выхода из кризиса. Чай готовился между делом. Но, как ему можно доверить Королевство, если он пренебрегает святая святых? Англия взорвалась. За чай бьют отчаянно.
"Он оставил пакетик внутри. Непростительно!".
"Самая ужасная предвыборная кампания".
"Джонсон растаптывает вековые традиции".
"Никогда не смогу проголосовать за того, кто так делает".
Могли, конечно, проявить снисхождение и решить, что он просто увлекся игрой на камеру и забыл вытащить эту злополучную заварку. По ходу ведь отвечал на 12 вопросов. Что, кстати, для здешних нравов тоже моветон, поскольку чай не терпит суеты. Поэтому у них война войной, а "файв о’клок" по расписанию. Но вот вопрос: а был ли файв? Может, у него это случилось в сикс? Он же и Brexit перенес, хоть и клялся, что, скорей, "в канаве сдохнет". Это — прямая цитата. И она тоже характеризует его манеры.
А еще был обман ее величества, когда он "уломал" королеву закрыть палату общин, чтоб не путалась под ногами. А до того эти самые ноги были на столике перед носом Макрона в Елисейском дворце. И это только из последнего. И вроде закончил Оксфорд. Но если там и были уроки по истинному джентльменству, то он их явно прогулял. Английская же традиционность у него не в крови. Там такого намешано. И турки, и русские. Родился и вовсе в Нью-Йорке. Оттуда, видимо, и завышенная самооценка.
"Необходимо вытаскивать заварку до того, как добавить в напиток молоко или сливки".
Попытались некоторые сердобольные британцы ликвидировать пробелы премьерского воспитания и, насколько можно проще, как ребенку, втолковать Борису прописные истины. Бесполезно. "Да, это именно то, как я готовлю чай. Это позволяет ему стать крепче", — дал понять Джонсон, что поздно, доктор, пить "Боржом", а совсем не только чай.
Между прочим, мог бы обратиться к их политической классике. Был у них сразу после Маргарет Тэтчер премьером консерватор Джон Мейджор. Так тот, проигрывая избирательную кампанию, вытащил ее именно за счет того, что максимально приблизился к обывателю. И решающую роль сыграл его слоган:
"Я такой же, как вы, — я завариваю пакетик чая дважды".
Дважды! Столько сроков он и правил. Борису хватает одного раза, чтобы высосать и выбросить. И, похоже, это не только о пакетике чая.
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Теги:
В мире , Статьи , Джон Мейджор , Борис Джонсон , Маргарет Тэтчер , Консервативная партия , Великобритания
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