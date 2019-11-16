Киев раскрыл план «ментального возвращения» жителей ДНР

На Украине придумали план «ментального возвращения» жителей Донбасса

Для "ментального возвращения" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР необходимо выполнить пять шагов. Их придумал и написал о них в Facebook советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам восстановления Донбасса Сергей Сивохо

По его мнению, первым шагом на пути ментального восстановления жителей Донбасса будет возвращение пенсий пожилым людям. Во-вторых, необходимо найти способ, который позволит компенсировать ущерб по разрушенному и утраченному жилью из-за конфликта в Донбассе. Далее нужно вручить украинские документы 140 тыс. детям, рожденным в Донбассе и Крыму.

Помимо этого, Сивохо предлагает упростить порядок пересечения КПВВ и создать нормальные условия на пропускных пунктах. Последним шагом будет — изменение информационной политики в стране.

"Избавиться от штампов "свои-чужие, сепары-укры", — пояснил Сивохо.