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В мире

На Украине придумали план «ментального возвращения» жителей Донбасса 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Киев раскрыл план «ментального возвращения» жителей ДНР
Фото: ТАСС
Для "ментального возвращения" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР необходимо выполнить пять шагов. Их придумал и написал о них в Facebook советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам восстановления Донбасса Сергей Сивохо.
По его мнению, первым шагом на пути ментального восстановления жителей Донбасса будет возвращение пенсий пожилым людям. Во-вторых, необходимо найти способ, который позволит компенсировать ущерб по разрушенному и утраченному жилью из-за конфликта в Донбассе. Далее нужно вручить украинские документы 140 тыс. детям, рожденным в Донбассе и Крыму.
Помимо этого, Сивохо предлагает упростить порядок пересечения КПВВ и создать нормальные условия на пропускных пунктах. Последним шагом будет — изменение информационной политики в стране.
"Избавиться от штампов "свои-чужие, сепары-укры", — пояснил Сивохо.
Он напомнил, что цель украинского правительства — диалог и примирение людей, а не разжигание конфликта.
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Комментарии118 
Теги:
В мире , Украина , Выдача паспортов в Донбассе , Крым наш , Сергей Сивохо , Правительство Украины
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