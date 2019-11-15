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Общество

На Украине предложили выдавать документы родившимся в Крыму детям 

Lenta.ru + ещё 1 29 минут назад
Украина захотела присвоить родившихся в Крыму детей
Фото: РИА Новости
Киев должен выдавать украинские документы детям, родившимся после 2014 года на территории Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое предложение изложил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо на своей странице в Facebook.
По его словам, это необходимо для «ментального возвращения» проживающих там людей, поскольку без них невозможно вернуть территории. Помимо выдачи документов Сивохо предлагает и другие меры, нацеленные на выполнение этой задачи. Среди них возвращение пенсий жителям ДНР и ЛНР, выплата компенсаций потерявшим из-за вооруженного конфликта в Донбассе жилье и упрощение порядка пересечения пропускных пунктов на линии разграничения, которую Сивохо предлагает называть исключительно «линией соприкосновения».
Кроме того, он заявил о необходимости изменения украинской информационной политики, в частности избавится от штампов «свои-чужие, сепары-укры».
«Наша цель — это диалог, примирение людей, а не разжигание конфликта, как это делала старая власть», — заявил он, добавив, что его команда занимается разработкой новой гуманитарной политики в Донбассе.
Ранее Сивохо говорил, что первым шагом к реинтеграции Донбасса должна стать ликвидация контрольно-пропускных пунктов, «чтобы страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории».
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В 2014 году по итогам референдума в состав России вошел Крым. Украина и ряд других стран считают присоединение полуострова незаконным, однако Москва отвергает обвинения.
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Комментарии22 
Теги:
В мире , Украина , Сергей Сивохо , Киев
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