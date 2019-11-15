Япония намерена продолжать переговоры с Россией по мирному договору

Япония не забыла о Курилах

Япония намерена продолжать переговоры с Россией относительно Курильских островов. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Японии Масато Отака.

По его словам, политика японского правительства в отношении Российской Федерации направлена на развитие всего комплекса двусторонних отношений в широких сферах, но в соответствии с государственными интересами Японии.

Среди «широких сфер», в которых отношения Токио и Москвы должны развиваться, Отака упомянул культуру, экономику и политику, а в числе вопросов последней, в которых отношения также должны развиваться, назвал вопрос заключения мирного договора.

«Правительство Японии намерено настойчиво продолжать переговоры с Россией в соответствии с курсом на решение территориального вопроса», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь японского МИДа добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о переговорах министров иностранных дел стран в рамках встречи глав МИД государств «Большой двадцатки» 22-23 ноября в Нагое.

Кроме того, Масато Отака сообщил о намерении министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги посетить Москву до конца 2019 года.