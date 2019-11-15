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Происшествия

Япония не забыла о Курилах 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Япония намерена продолжать переговоры с Россией по мирному договору
Фото: РИА Новости
Япония намерена продолжать переговоры с Россией относительно Курильских островов. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Японии Масато Отака.
По его словам, политика японского правительства в отношении Российской Федерации направлена на развитие всего комплекса двусторонних отношений в широких сферах, но в соответствии с государственными интересами Японии.
Среди «широких сфер», в которых отношения Токио и Москвы должны развиваться, Отака упомянул культуру, экономику и политику, а в числе вопросов последней, в которых отношения также должны развиваться, назвал вопрос заключения мирного договора.
«Правительство Японии намерено настойчиво продолжать переговоры с Россией в соответствии с курсом на решение территориального вопроса», — подчеркнул он.
Пресс-секретарь японского МИДа добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о переговорах министров иностранных дел стран в рамках встречи глав МИД государств «Большой двадцатки» 22-23 ноября в Нагое.
Кроме того, Масато Отака сообщил о намерении министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги посетить Москву до конца 2019 года.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , МИД , РИА Новости , Япония
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