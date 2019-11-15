Белоруссия закроет один из участков границы

Белоруссия намерена закрыть государственную границу с Украиной по контуру Чернобыльской зоны. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил глава госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо

По его словам, такая задача обусловлена тем, что на линии границы сохраняется высокий уровень заражения.

«Туда человек не должен ходить», — пояснил он.

Лаппо отметил, что в настоящее время данный участок границы охраняется с помощью беспилотника. Кроме того, в ближайшее время планируется оборудовать этот участок протяженностью в 370 километров камерами, за которыми будут следить шесть операторов.

«Если какая-то информация будет поступать, то туда будет заходить специальная техника, специально обученные люди — офицеры-прапорщики», — рассказал глава госпогранкомитета.

По его словам, ведомство рассчитывает закончить выполнение поставленной задачи к 2021 году.

Ранее Анатолий Лаппо и секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась представили президенту Александру Лукашенко доклад о взаимодействии Беларуси и России в пограничных вопросах. По итогам обсуждения Зась сообщил, что Минск планирует внести изменения в договор о совместных усилиях по охране внешней границы Союзного государства, который был подписан в 1995 году. Раз в пять лет соглашение автоматически продлевается. В нынешнем ноябре истекает очередной срок действия договора.