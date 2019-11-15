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Белоруссия закроет один из участков границы 

Lenta.ru 1 час назад
Белоруссия закроет один из участков границы
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»
Белоруссия намерена закрыть государственную границу с Украиной по контуру Чернобыльской зоны. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил глава госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо.
По его словам, такая задача обусловлена тем, что на линии границы сохраняется высокий уровень заражения.
«Туда человек не должен ходить», — пояснил он.
Лаппо отметил, что в настоящее время данный участок границы охраняется с помощью беспилотника. Кроме того, в ближайшее время планируется оборудовать этот участок протяженностью в 370 километров камерами, за которыми будут следить шесть операторов.
«Если какая-то информация будет поступать, то туда будет заходить специальная техника, специально обученные люди — офицеры-прапорщики», — рассказал глава госпогранкомитета.
По его словам, ведомство рассчитывает закончить выполнение поставленной задачи к 2021 году.
Ранее Анатолий Лаппо и секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась представили президенту Александру Лукашенко доклад о взаимодействии Беларуси и России в пограничных вопросах. По итогам обсуждения Зась сообщил, что Минск планирует внести изменения в договор о совместных усилиях по охране внешней границы Союзного государства, который был подписан в 1995 году. Раз в пять лет соглашение автоматически продлевается. В нынешнем ноябре истекает очередной срок действия договора.
Комментируя позицию белорусских властей, российский сенатор Владимир Джабаров указал на то, что российско-белорусская граница открыта только для граждан этих стран. «Если иностранец въехал на территорию Союзного государства через границу под Брестом, то уже под Смоленском его не пропустят дальше даже при наличии российской визы», — пояснил он. По его мнению, этот вопрос обязательно должен быть рассмотрен при продлении действия договора.
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Комментарии2 
Теги:
В мире , Владимир Джабаров , Анатолий Лаппо , Александр Лукашенко
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