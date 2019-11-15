Белоруссия закроет один из участков границы

Белоруссия планирует частично закрыть границу с Украиной

Белоруссия намерена закрыть границу с Украиной по контуру Чернобыльской зоны, заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» глава пограничного комитета республики Анатолий Лаппо . По его словам, в окрестностях Припяти до сих пор сохраняется высокий уровень заражения.

«Туда человек не должен ходить», — заявил Лаппо.

По его словам, в настоящее время участок белорусско-украинской границы протяженностью в 370 километров контролируется с помощью беспилотника. В ближайшее время по контуру планируется установить камеры слежения.

«Если какая-то информация будет поступать, то туда будет заходить специальная техника, специально обученные люди — офицеры-прапорщики», — отметил глава пограникомитета.

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии упрекнул российские власти в отсутствии помощи по поставке военных истребителей, при условии того, что белорусы защищают россиян на западной границе. Речь идёт о поставке в Белоруссию российских самолетов Су-30СМ по контракту 2017 года. 13 ноября Минск принял два истребителя. Всего планируется отправка 12 военных самолетов. Лукашенко подчеркнул, что белорусские пилоты умеют управлять «сушками» не хуже россиян. При этом Белоруссия вынуждена платить за боевые машины огромные деньги, защищая российский народ на западных рубежах.