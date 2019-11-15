Как Эрдоган договорился с Трампом о сделке по С-400

Эрдоган не откажется от С-400, даже после беседы с Трампом

После встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что увидел гораздо более позитивный подход американской стороны к вопросу покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

По словам турецкого лидера, Трамп также возобновил разговоры о возможной продаже Турции американских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, о сделках по которым ранее Вашингтон даже не вел речи.

Кроме того, Анкара может купить американские ЗРК Patriot, хотя ранее указывалось, что это невозможно из-за военной сделки Турции с Россией

«Не может быть и речи о том, чтобы отказаться от российских С-400, это будет вмешательством в наши суверенные дела. Но мы тоже можем купить ЗРК Patriot», — пояснил Эрдоган журналистам во время своего обратного рейса в Анкару из Вашингтона.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что президент США предложил турецкому коллеге торговую сделку на $100 млрд и «обходной путь» урегулирования ситуации с С-400. По информации источников издания, эти предложения Вашингтона обозначены в направленном Эрдогану ранее письме.

Журналисты решили, что такие условия могут «привести в ярость» как минимум часть законодателей в американской палате представителей, поддержавших в октябре введение санкций против Анкары за ее военную операцию в Сирии.

«Ужасно, что Трамп пригласил Эрдогана в Белый дом, после того как тот напал на наших сирийских курдских союзников, а турецкие силы совершили то, что сама администрация называет военными преступлениями», — возмутился сенатор-демократ Крис Ван Холлен.

В тот же день представитель вашингтонской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга сообщил журналистам, что США описали Турции предпочтительный вариант урегулирования ситуации вокруг С-400 и программы создания американских многоцелевых истребителей F-35.

«Это одна из очень сложных проблем, которую президент пытается решить», — подчеркнул он, выразив уверенность, что турецкую сторону ожидают «колоссальные выгоды» благодаря программе F-35.

«Но, чтобы добиться этого, мы как союзники должны урегулировать проблему с С-400. Один должен сделать шаг, и только после этого второй пойдет [навстречу]», — пояснил представитель американской администрации.

В конце октября палата представителей конгресса США абсолютным большинство голосов одобрила введение санкций против Турции, в том числе из-за покупки российских С-400. Еще одной причиной стала турецкая военная операция против курдов на севере Сирии.

Американские санкции против Турции предполагают заморозку активов высших должностных лиц страны, запрет на отправку стране вооружений, а также ряд ограничений для турецких банков. После вступления рестрикций в силу сотрудник Госдепа Кларк Купер обвинил Москву в навязывании С-400 Анкаре для снижения глобального влияния США в мире.

«Наши конкуренты используют продажу оружия как ключевой инструмент для укрепления собственного влияния во всем мире, а также для ослабления нашего», — указывал дипломат.

Несмотря на давление со стороны США, Турция продолжила закупку С-400 у России. Как говорил Эрдоган, Анкара не собирается отказываться от сотрудничества с Москвой, которая демонстрирует «искренний подход» в вопросе поставок зенитных ракетных комплексов.

Сергей Чемезов. Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400, рассказывал глава корпорации «Ростех»

Ожидается, что С-400 начнут нести боевое дежурство в Турции в апреле 2020 года. ЗРС С-400 «Триумф» может поразить самолеты стратегической и тактической авиации, а также баллистические ракеты, гиперзвуковые цели и другое оружие воздушного нападения. Причем радиоэлектронное и другие виды противодействия не помешают работе российской системы, передает ФАН.

Дальность ее действия на аэродинамические цели составляет 400 км, баллистическое средство нападения С-400 способно поразить на расстоянии 60 км цели при скорости до 4,8 км/с, летящие до нескольких десятков километров над землей, передает НСН.