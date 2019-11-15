«Это манипуляция»: зачем Зеленский обещает референдумы

Владимир Зеленский обещает защитить Украину от продажи земель иностранцам, а решать этот вопрос, по его мнению, должны граждане — через референдум. Но есть проблема: на Украине нет закона, который бы регулировал плебисциты как таковые, а сам Зеленский уже успел пообещать много референдумов — от отношений с Москвой НАТО до закона о рынке земли. Тем не менее, дальше заявлений дело пока что так и не дошло.

На Украине не утихают споры вокруг закона о рынке земли. 13 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект № 2178-10 от «Слуги народа». За его принятие проголосовали 240 депутатов. При этом поддержку документ, по сути, получил только от «Слуги народа» — 227 представителей партии власти и еще 13 внефракционных депутатов.

Надо отметить, что инициатором законопроекта стала партия Зеленского, его внес в Раду кабмин, однако депутаты также зарегистрировали 10 альтернативных законопроектов, пишет «Украинская правда». Победил же — пока что — проект документа монобольшинства.

Новый закон предполагает, что с 1 октября 2020 года снимается запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности. Наиболее спорным здесь стал вопрос о том, кто сможет воспользоваться правом приобретения земли. Текущая версия документа говорит, что покупать участки смогут только граждане Украины, территориальные общины, государство, юрлица Украины, иностранные граждане и лица без гражданства, если получат землю в наследство, но и то они будут обязаны пройти процедуру отчуждения (то есть передачи прав) участка в течение года.

Тут интересен момент, что государство не отказывается от идеи продавать землю иностранцам вообще, но хочет вынести этот вопрос на референдум.

«Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земельные участки только в случае, если на это дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Нюанс в том, что непонятно, как этот самый референдум проводить — никаких законов, регулирующих виды и механизмы референдума, на Украине попросту нет.

Дело в том, что в начале 2018 года конституционный суд страны признал не соответствующим главному документу страны закон «О всеукраинском референдуме» от 2012 года. То есть такой закон был, но его признали неконституционным и отменили. Старый закон — от 1991 года — утратил силу после вступления в силу закона от 2012 года.

11 ноября Зеленский в Facebook опубликовал видеообращение, в котором пообещал, что такой закон все же будет принят.

«В ближайшее время Верховная рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума и, наконец, даст украинцам право решать судьбу того или иного очень важного для них вопроса», — пообещал президент.

Однако неизвестны ни сроки, ни то, существует ли физически в настоящее время соответствующий законопроект.

В то же время новый украинский лидер за несколько месяцев своего пребывания у власти не раз обращался к идее референдума. Он или его представители обещали устроить плебисциты по самым разным вопросам, среди которых — развитие отношений с Россией, вступление в НАТО, и сейчас — запуск рынка земли.

У экспертов возникает закономерный вопрос: Зеленский первое время своей работы на посту президента постоянно говорил о проявлении народовластия как обязательного атрибута новой украинской власти, однако за это время вопрос о принятии закона о референдуме не сдвинулся с мертвой точки.

«А ведь в таком случае приоритетным должен был быть как раз вопрос о принятии закона о референдуме, — говорит в беседе с «Газетой.Ru» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. — Ведь закон был, его просто отменили. Не проблема сейчас создать этот закон, не проблема включить турборежим. А постановка вопроса о референдуме в том виде, в котором он ставится сейчас, — чистый разводняк».

И, действительно, говорить о референдуме сейчас — сложно. Киев хочет, чтобы закон о рынке земли был принят до конца года, то есть плебисцит нужно провести хотя бы в середине декабря, а времени на это нет. Нет нормативно-правовых условий его проведения, нет времени на его подготовку.

Хотя, конечно, учитывая монобольшинство «Слуги народа» в Раде, принять закон, действительно, не должно стать проблемой. Другой вопрос — в качестве этого документа, считает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

Принципиально важен и момент настроений в обществе — украинцы фактически расколоты относительно этого вопроса. 52% — против отмены моратория на продажу земель, при том что в поддержку такого решения выступают только 35% (данные Киевского международного института социологии от сентября).

И в этом контексте самым интересным, если референдум все же состоится, является формулировка вопроса. В теории вопросы, выносящиеся на плебисцит, должны быть четко сформулированы, должны однозначно восприниматься, и главное — ответить на него можно лишь «да» и «нет». И здесь открывается широкое поле для различного рода манипуляций».

«Если вы зададите вопрос, согласны ли вы, чтобы иностранцы покупали земли, конечно, люди скажут «нет». Но такой вопрос и ставить не будут. А вот если вы поставите вопрос, согласны ли вы получить право распоряжаться своим земельным паем, люди скажут «да». И это будет 100-процентная манипуляция», — говорит «Газете.Ru» Погребинский.

И в этом контексте Зеленскому организация референдума сейчас может быть крайне невыгодна.

Вообще идея референдума вполне укладывается в концепцию «человека из народа», в рамках которой функционирует Зеленский как политик. Поэтому-то он так легко идет на обещания вынести на референдум все самые сложные вопросы украинской внешней и внутренней политики.

Однако если дело все же дойдет до референдума, тем более по такому сложному вопросу, как рынок земли, здесь могут включиться СМИ, которые начнут объяснять манипуляционные механизмы, к которым может прибегнуть правительство. И вот тут может начаться серьезный обвал рейтинга Зеленского, остановить который будет крайне сложно, говорит Михаил Погребинский.

Кроме того, голосование по самым важным вопросам — это еще и способ снять с себя ответственность как перед собственным населением, так и перед международными партнерами. «В эту же линию встраивается желание, например, организовать референдум по Донбассу. Это не я не хочу выполнять минские соглашения, это народ против», — рассуждает эксперт.

Возвращаясь к идее референдума о рынке земли, политологи сходятся в том, что Зеленский, видимо, не до конца понимает суть предлагаемой реформы.

«В своем последнем обращении он говорит, что мы, наконец, экономически освободим украинцев, и каждый гражданин будет собственником земли. Но они в конечном итоге станут рабами. Сегодня мы сдаем людей в аренду: те, кто работает в России и Польше, — это трудовые ресурсы, которые мы сдаем в аренду. А после принятия этого закона мы отдадим людей в рабство», — эмоционально говорит экс-депутат Рады Олейник.

нынешняя версия законопроекта не защищает от того, что земля все же сможет попасть в руки иностранцев — в тексте документа не прописано ни отношение к двойному гражданству покупателей, ни к так называемому цензу оседлости (то есть количество лет, которые человек прожил на территории Украины).

«А потому, все, что говорит Зеленский, — это манипуляция», — подчеркивает эксперт.

Другое дело, непонятно, будет ли сам референдум. Подобные обещания становятся частью политической игры: людям обещают прямое участие в решение важных для страны вопросов — будь то Донбасс, отношения с Москвой или вступление в НАТО, — однако действия текущих киевских властей расходятся со словами.