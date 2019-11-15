КНДР назвала Байдена «бешеной собакой»

«Байден, лишенный элементарных качеств человека, а тем более политика, снова выплеснул поток грязи в отношении достоинства верховного руководителя КНДР», — передает ТАСС сообщение ЦТАК.

В статье говорится, что Байден «продолжает вести себя безрассудно и никак не может взяться за ум, хотя его осудили и отвергли все люди». «Он является ни чем иным, как бешеной собакой, которая стремиться только вцепиться кому-либо в горло», — подчеркивается в заявлении.

ЦТАК отмечает, что человек, осмелившийся клеветать на достоинство верховного руководителя народной республики, «никогда не сможет избежать беспощадного наказания КНДР, кем бы он ни был и где бы ни находился».

В заявлении при этом не уточняется, какие именно высказывания Байдена оскорбили Пхеньян. Бывший вице-президент США не раз критиковал северокорейские власти, а также политику американского президента Дональда Трампа на этом направлении.

В мае Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало материал о Байдене под заголовком «Сноб, лишенный элементарных человеческих качеств».

Бывший вице-президент Джозеф Байден в настоящее время является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах в США.