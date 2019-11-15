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КНДР назвала Байдена «бешеной собакой» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
КНДР назвала Байдена «бешеной собакой»
Фото: Reuters
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) резко раскритиковало бывшего вице-президента США Джозефа Байдена за его высказывания в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына.
«Байден, лишенный элементарных качеств человека, а тем более политика, снова выплеснул поток грязи в отношении достоинства верховного руководителя КНДР», — передает ТАСС сообщение ЦТАК.
В статье говорится, что Байден «продолжает вести себя безрассудно и никак не может взяться за ум, хотя его осудили и отвергли все люди». «Он является ни чем иным, как бешеной собакой, которая стремиться только вцепиться кому-либо в горло», — подчеркивается в заявлении.
ЦТАК отмечает, что человек, осмелившийся клеветать на достоинство верховного руководителя народной республики, «никогда не сможет избежать беспощадного наказания КНДР, кем бы он ни был и где бы ни находился».
В заявлении при этом не уточняется, какие именно высказывания Байдена оскорбили Пхеньян. Бывший вице-президент США не раз критиковал северокорейские власти, а также политику американского президента Дональда Трампа на этом направлении.
В мае Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало материал о Байдене под заголовком «Сноб, лишенный элементарных человеческих качеств».
Бывший вице-президент Джозеф Байден в настоящее время является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах в США.
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Теги:
В мире , Азия , США , Чен Ким , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , КНДР , Южная Корея
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